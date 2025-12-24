Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Heated Rivalry : Avez-vous regardé la série qui fait le buzz partout sur la planète?

C'est chaud, chaud, chaud!

Heated Rivalry
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Une production de Crave fait le gros buzz actuellement, alors que tout le monde n'a d'yeux que pour Heated Rivalry, une série inspirée du roman Game changer de l'autrice canadienne Rachel Reid, dans laquelle deux joueurs de hockey entretiennent secrètement une romance torride.

Lancée à la fin du mois de novembre, la série, créée et réalisée par le Montréalais Jacob Tierney, fait parler partout sur la planète, à tel point que HBO Max en a acheté les droits pour l'offrir aussi au public américain.

Depuis, les stars de la série, Hudson Williams et Connor Storrie, ont acquis une popularité exceptionnelle, étant invitées partout à prendre des photos ensemble, notamment sur la couverture du plus récent magazine GQ.

On comprend pourquoi! Heated Rivalry (Rivalités passionnées en version française) a ce petit quelque chose d'absolument addictif, malgré ses airs de soap américain. On y parle bien moins de hockey que de passion amoureuse, et pour certaines personnes comme moi, c'est bien tant mieux!

On a donc droit, avec cette proposition, à des scènes absolument sulfureuses entre deux hommes, dans un contexte qui donne des frissons de bonheur, jusque dans notre salon! Voilà des images qu'on ne voit pas assez dans notre télévision! Heated Rivalry a ce petit soupçon de subversion et d'audace qu'on aime tout particulièrement.

Le 5e épisode, d'ores et déjà offert sur la plateforme Crave, a particulièrement fait le buzz, alors qu'on y retrouve le comédien québécois François Arnaud, tandis que son personnage est tombé éperdument amoureux d'un serveur dans un café. Sophie Nélisse fait également partie de l'ensemble.

Notons finalement que la série est portée par une trame sonore québécoise, écrite par Peter Peter. On peut y entendre du Dumas et bien d'autres artistes francophones, ce qui ne manque pas de nous faire sourire à tout coup.

Bonne nouvelle pour les adeptes de la série, le créateur Jacob Tierney vient de signer une entente pour trois saisons avec Crave! Ce n'est certainement pas nous qui allons nous en plaindre. On attend avec impatience le dernier épisode de la première saison, qui atterrira sur la plateforme le 26 décembre.

Mentionné dans cet article

Photo de François Arnaud
François Arnaud
Photo de Sophie Nélisse
Sophie Nélisse

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.3 - feb4bdb7