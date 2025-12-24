Heated Rivalry : Avez-vous regardé la série qui fait le buzz partout sur la planète?

Une production de Crave fait le gros buzz actuellement, alors que tout le monde n'a d'yeux que pour Heated Rivalry, une série inspirée du roman Game changer de l'autrice canadienne Rachel Reid, dans laquelle deux joueurs de hockey entretiennent secrètement une romance torride.

Lancée à la fin du mois de novembre, la série, créée et réalisée par le Montréalais Jacob Tierney, fait parler partout sur la planète, à tel point que HBO Max en a acheté les droits pour l'offrir aussi au public américain.

Depuis, les stars de la série, Hudson Williams et Connor Storrie, ont acquis une popularité exceptionnelle, étant invitées partout à prendre des photos ensemble, notamment sur la couverture du plus récent magazine GQ.

On comprend pourquoi! Heated Rivalry (Rivalités passionnées en version française) a ce petit quelque chose d'absolument addictif, malgré ses airs de soap américain. On y parle bien moins de hockey que de passion amoureuse, et pour certaines personnes comme moi, c'est bien tant mieux!

On a donc droit, avec cette proposition, à des scènes absolument sulfureuses entre deux hommes, dans un contexte qui donne des frissons de bonheur, jusque dans notre salon! Voilà des images qu'on ne voit pas assez dans notre télévision! Heated Rivalry a ce petit soupçon de subversion et d'audace qu'on aime tout particulièrement.

Le 5e épisode, d'ores et déjà offert sur la plateforme Crave, a particulièrement fait le buzz, alors qu'on y retrouve le comédien québécois François Arnaud, tandis que son personnage est tombé éperdument amoureux d'un serveur dans un café. Sophie Nélisse fait également partie de l'ensemble.

Notons finalement que la série est portée par une trame sonore québécoise, écrite par Peter Peter. On peut y entendre du Dumas et bien d'autres artistes francophones, ce qui ne manque pas de nous faire sourire à tout coup.

Bonne nouvelle pour les adeptes de la série, le créateur Jacob Tierney vient de signer une entente pour trois saisons avec Crave! Ce n'est certainement pas nous qui allons nous en plaindre. On attend avec impatience le dernier épisode de la première saison, qui atterrira sur la plateforme le 26 décembre.