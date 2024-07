Guylaine Tremblay nous révèle trois artistes qu'elle rencontrera bientôt à Sucré salé

Cette saison à Sucré salé, Guylaine Tremblay rencontre des artistes qu'on voit moins ou plus du tout dans le paysage médiatique québécois.

« J'adorais ça cette idée-là, parce que ça montre aux gens qu'on peut avoir plusieurs vies dans une seule », nous disait-elle alors que nous l'avons rencontrée dans le cadre de la tournée de promotion du film Nos Belles-Soeurs.

La chroniqueuse nous dévoile quelques noms de personnalités qu'elle a eu la chance de rencontrer récemment et dont les entretiens seront diffusés prochainement à TVA

Elle discutera notamment avec Marie-Josée Taillefer, qu'on voit beaucoup aux côtés de René Simard, mais dont la carrière personnelle est moins à l'avant-plan.

Guylaine a aussi eu la chance d'échanger avec Louise-Josée Mondoux, qui s'est éclipsée de nos écrans depuis la fin de Shopping TVA.

Puis, la comédienne a aussi eu la chance de bavarder avec la chanteuse Ima, qui n'a pas fait paraître d'album depuis 2016.

Évidemment, ces très courts entretiens que nous voyons à Sucré salé sont beaucoup plus longs dans la réalité. « Il faut couper dans le gras », indique la collaboratrice de Mélanie Maynard. « Les humains, quand tu t'attardes et que tu leur parles et que tu les écoutes vraiment, ils s'ouvrent ».

Sucré salé est diffusé du lundi au vendredi à 18 h 30.