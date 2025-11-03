Guy Nadon à la narration d'une téléréalité de Noël

Dès le 1er décembre, et ce tous les jours jusqu'à la veille de Noël, les téléspectateurs seront conviés aux rencontres romantiques de Catherine Fidiadis, connue comme Cath F. d'Occupation Double Mexique, dans la téléréalité Le calendrier de l'Avent de Crave.

À l'image d'un véritable calendrier de l'avent, derrière chacune des émissions se trouvent différents groupes d'hommes séduisants et célibataires, qui ont tous le potentiel de devenir celui qu'elle invitera dans sa famille à Noël.

Guy Nadon jouera le rôle du narrateur. Il accompagnera les téléspectateurs dans ce monde taillé sur mesure pour Catherine et les amoureux du temps des fêtes.

L'humoriste Katherine Levac, elle, sera la fée marraine de Catherine. « Oui, elle va animer le calendrier, mais elle va aussi me conseiller. Elle va me guider dans mes choix. Elle va participer aux dates. Ça va vraiment être une tierce partie de mes rencontres. J'ai hâte de voir ses conseils », nous disait la célibataire au lancement de la programmation de Noovo il y a quelques semaines.

Catherine avait alors espoir que ce nouveau projet lui permettrait de rencontrer l'homme de ses rêves. « Je pense que je suis prête à rencontrer la bonne personne. Quand je suis arrivée à OD, j'étais nouvellement célibataire. On m'a vue dans un personnage un petit peu plus charmeuse. Mais moi, quand je trouve l'amour, je suis très posée. Je deviens une tout autre personne. J'espère qu'on va voir ça à la télé. »

Ne manquez pas les courts épisodes du Calendrier de l'Avent sur Crave dès le 1er décembre.