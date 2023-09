Guy Jodoin fêtera un anniversaire important au Tricheur cette année

Guy Jodoin revient à la barre du jeu télévisé Le Tricheur pour une 12e année.

En début de saison, l'animateur fêtera un anniversaire bien spécial, soit son 2000e épisode à titre d'animateur.

Si le cap du 100e épisode est important et significatif en fiction, on peut s'imaginer que la 2000e l'est tout autant pour un jeu télévisé.

Notons que pour la première de la saison, Guy Jodoin recevra Pascal Morrissette, Virginie Fortin, LeLouis Courchesne, Phil Roy et Mélanie Ghanimé.

Et, la semaine suivante, ce sera au tour de Jean-Michel Anctil, Guillaume Lemay-Thivierge, Émily Bégin, Anouk Meunier et Sébastien Delorme de s'affronter pour trouver le tricheur.

Notons que Le Tricheur reprendra dès lundi sa case horaire du lundi au vendredi à 18 h 30. Ainsi, la dernière semaine de Sucré salé sera diffusée une demi-heure plus tard. Plus de détails ici.