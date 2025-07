Gregory Charles nous parle de la nouvelle grande compétition musicale à voir cet automne

Cet automne, les téléspectateurs auront droit à une toute nouvelle compétition musicale, qui promet de nous faire vivre toutes les émotions. Cette fois, il n'est pas question de voix, comme c'est le cas avec Star Académie ou La voix, mais bien de talent musical.

Dans Piano public, un instrument intemporel, le piano, se retrouve au coeur de l'action. On y mettra en lumière des pianistes de tous âges (de 12 à 74 ans !) et de toutes les régions du Québec, sélectionnés parmi de nombreuses candidatures. Ces passionnés de musique, de Boucherville à Sept-Îles, en passant par Laval, Québec, Sherbrooke et Montréal, se mesureront à travers une série de défis créatifs dans un esprit de partage, de performance et de sensibilité.

Pour animer et juger cette compétition, Télé-Québec a recruté deux pianistes émérites, bien connus des téléspectateurs, soit Gregory Charles et Viviane Audet. Ceux-ci ont d'ailleurs offert une performance aux médias qui étaient conviés sur le plateau cette semaine, au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent, sur le Plateau-Mont-Royal. Voyez des images ci-dessous. Pour l'occasion, les deux premiers juges invités ont également été dévoilés, c'est-à-dire Alex Nevsky et Louis-Jean Cormier. Le producteur Jean-Philippe Dion chez Déferlantes était aussi de la partie.

À propos de ce nouveau concept, Gregory Charles nous dit : « En bout de ligne, le piano, c'est un instrument vraiment très démocratique. Étrangement, ce n'est pas vrai dans tous les pays, mais ici, au Québec, même quand on n'était pas très prospère comme famille dans les campagnes, tout le monde avait un piano. »

Il poursuit en nous parlant des candidats qui ont été recrutés : « Donc, tu comprends que comme c'est un instrument qui a été très démocratique ici, ça veut dire qu'on a, comme tu imagines, une couple de très jeunes qui sont vraiment bons, qui apprennent dans une école quelconque, des gens dans la vingtaine, trentaine, qui sont à la fin de leurs études, qui sont des médecins ou des architectes qui jouent pour passer le temps, pour leur santé mentale, des profs à la retraite. Je donne des exemples. C'est tout ça. C'est des gens jusqu'à 74 ans qui jouent du piano, qui ont toujours joué du piano ou alors qui ont commencé à jouer du piano plus récemment. Et c'est toutes sortes de styles aussi. C'est des gens qui improvisent, des gens qui sont des autodidactes, des gens qui ont étudié au conservatoire, des gens qui aiment jouer du Elton John, des gens qui aiment jouer quelques mélodies. »

Ce sont 48 participants qui ont été recrutés et qui devront passer par les différentes étapes de la compétition pour atteindre la finale et peut-être la victoire. Avec ce projet, Télé-Québec poursuit son mandat de démocratiser l'art et la culture d'ici, tout en offrant un divertissement de qualité.

Gregory Charles ajoute : « On va vraiment entendre tous les styles de piano. En plus, des fois, on va les entendre, j'allais dire confrontés. Pas confrontés. On les entend, des fois, complémentaires. Parce que dans certaines des épreuves, il y a des duos, il y a des duels. Il y a des moments où les gens choisissent de jouer quelque chose parce qu'ils veulent donner ça à quelqu'un en particulier. »

Voilà qui promet de nous faire vibrer à chaque note! (Le texte se poursuit plus bas)