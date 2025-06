Grand spectacle de la fête nationale 2025 : Les Plaines évacuées d'urgence

C'est à 20 h 45 que l'animateur de foule du Grand Spectacle de Fête nationale dans la Capitale, Maxime Charbonneau, est venu apprendre aux quelques milliers de fêtards amassés sur les Plaines d'Abraham qu'ils devaient immédiatement évacués le site.

« Allez vous mettre à l'abri », nous disait-on. Tout cela n'avait rien de bien rassurant.

Bien que certains génies (qui font toujours leurs recherches) doutaient de la validité des prédictions du météorologue en charge de conseiller l'organisation - et disaient des choses édifiantes comme : "On va péter les pneus de toutes les voitures sur Grande-Allée! On va le faire tomber leur gouvernement!" - des rideaux de pluie accompagnés de violents éclairs et des bourrasques de vent impressionnantes ont pris d'assaut le centre-ville quelques minutes plus tard.

À la télévision, Télé-Québec a présenté une reprise du Pour une fois de Pier-Luc Funk, puis a diffusé, à 22 h 30, une version écoutée du spectacle, enregistrée dans l'après-midi. La production, consciente des orages violents qui pouvaient s'abattre sur Québec, s'était parée à toute éventualité.

Culture et Communication Québec annonçait à 22 h 15 que le spectacle était officiellement annulé. Très dommage pour les animateurs Sébastien Diaz et Bianca Gervais ainsi que pour la ribambelle d'artistes, dont Garou, Mélissa Bédard et le groupe Bleu Jeans Bleu, qui devaient participer au spectacle. Les rappellera-t-on l'an prochain? On l'espère!