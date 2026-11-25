Les tournages de la troisième saison de Dumas se sont terminés dimanche.

L'acteur Gildor Roy était de passage à l'émission On va se le dire mardi et il a lancé une phrase choc sur la finale de cette troisième saison, qui sera diffusée au printemps prochain.

Ça ne finit pas bien.

Il n'en fallait pas plus pour qu'on se mette à s'interroger sur l'avenir des personnages de la série. Est-ce qu'il y aura des morts?

On se rappellera que Luc Dionne avait frappé fort avec la finale de la première saison alors que la fille de Dumas, Charlie (Lili Francke Robitaille), s'était jetée du balcon de l'appartement de sa soeur.

Plus tôt cette semaine, le comédien Vincent Leclerc, qui prête ses traits à Éric Bonin, nous avait aussi inquiétés en écrivant sur ses réseaux : « Dernière journée sur DUMAS - série télé!!! 96… de 96 😳 Dernière journée avec cette magnifique gang 😞 Les dernières scènes des épisodes que vous verrez après les fêtes. Y’aura t’il une saison 4….? » La publication n'avait pas manqué d'attirer notre attention, nous faisant craindre le pire pour son personnage.

Évidemment, nous n'en savons pas davantage sur la conclusion de la troisième mouture. Gildor ne pouvait s'étendre sur le sujet, mais cette simple phrase a de quoi intriguer les téléspectateurs!

Précisons qu'avant la fin de la saison, nous assisterons à la finale de mi-saison le 7 décembre prochain. Celle-ci s'annonce aussi dramatique alors que Delphine (Catherine-Anne Toupin) est sur le point d'avoir sa vengeance sur le clan Dumas. Rappelons que, cette semaine, la femme d'affaires est débarquée chez Jean pendant un souper de famille et a plongé dans sa piscine sous le regard intrigué et affolé des convives.

Nous avons bien hâte de voir ce que nous réserve l'auteur Luc Dionne d'ici cette finale sombre au printemps prochain.

La série Dumas est diffusée les lundis soirs à 20 h sur ICI Télé.