Gildor Roy fait une révélation étonnante sur sa soeur, Maxim Roy

Ce samedi, c'était au tour de Gildor Roy de participé au concept de Pour une fois, où un invité par semaine se fait interviewer par quatre personnalités québécoises.

Alexandre Barrette, avec qui Gildor a animé La tour, était parmi les intervieweurs.

L'humoriste a réussi à dégoter des confidences particulièrement étonnantes chez l'acteur. Il a notamment demandé à ce dernier si les gens qui étaient importants pour lui étaient aussi dédiés à lui qu'il l'était à eux? « Non, je ne peux pas te dire plus que ça, mais c'est ça. »

« Est-ce que ça t'affecte? », a renchéri l'humoriste. « Oui, beaucoup », a alors répliqué le comédien, au bord des larmes.

Même si ce moment était puissant, ce n'est pas la révélation la plus étonnante de l'entrevue. En effet, Alexandre Barrette a demandé à Gildor Roy pourquoi il avait été aussi stressé et ému de recevoir sa soeur, Maxim Roy, à La tour.

L'invité a alors répondu : « Parce que ça faisait douze ans que nous ne nous étions pas parlé ». Cette confession a créé la surprise dans l'assistance.

Il explique alors la situation : « En réunion, quand on préparait La tour, il y a une recherchiste qui a fait : "Tu n'aimerais pas ça recevoir ta soeur?". J'ai fait : "Oui oui" et, après le meeting, j'ai dit : "C'est parce que ça fait douze ans qu'on ne s'est pas parlé". Il y a quelqu'un dans le meeting qui la connaissait, qui l'a appelée. [Finalement,] on est allé manger ensemble la veille de l'entrevue et ç'a été formidable. On se parle régulièrement et on se voit régulièrement. C'est redevenu ma petite soeur. »

