Geneviève Laforce commente son départ expéditif de La maison des vilains

Ceux et celles qui regardent, depuis le début, la téléréalité La maison des vilains ont eu une énorme surprise cette semaine, en apprenant que l'une des candidates avait décidé de quitter le jeu, à un cheveu de la grande finale.

En effet, après un défi extérieur réussi dans le Vieux-Montréal, à récolter des signatures pour éviter d'être sur la liste noire, nous avons vu Geneviève Laforce avoir quelques discussions à l'intérieur de la maison, notamment avec un membre de la production. À ce moment, elle semblait ressentir différents symptômes, dont un mal de tête lancinant.

Peu de temps après, Maripier Morin annonçait qu'elle avait quitté l'aventure. Nous avons immédiatement pensé qu'il s'était passé quelque chose qui n'a pas été montré à la caméra, une hypothèse qui semble se confirmer avec le message que publie aujourd'hui la candidate sur ses réseaux sociaux.

Elle écrit : « Bon… disons que c’est pas exactement comme ça que j’avais imaginé ma finale.

J’avais gagné ma place, puis j’ai pris la décision de partir.

Il y a des circonstances autour de cette décision dont je ne peux malheureusement pas parler publiquement. Ce que vous voyez à la télé raconte une partie de mon expérience, pas son entièreté. Je sais ce qui s’est passé, je sais pourquoi je suis partie, puis je suis très à l’aise avec ma décision.

La Maison des Vilains, c’est un drôle de jeu parce qu’au fond, le jeu, c’est les dynamiques sociales. Les alliances, les cliques, les potins, qui connecte avec qui, qui appartient à quel groupe… C’est des dynamiques fragiles à explorer quand le jeu et la vraie vie se passent dans la même pièce 24h/24. Et j’ai réalisé qu’endurer quelque chose juste pour pouvoir dire qu’on est resté jusqu’à la fin, c’est pas une victoire qui m’intéresse.

La Gen plus jeune aurait probablement voulu rester juste pour prouver qu’elle pouvait aller jusqu’au bout. À 26 ans, j’avais juste plus rien à me prouver. J’avais appris à reconnaître les environnements dans lesquels je n’avais plus envie de rester.

Alors je suis partie.

Avec du recul, je trouve ça presque drôle que ce soit mon arc dans une émission de vilains. J’étais peut-être pas destinée à être la grande vilaine de l’histoire finalement. Je vais laisser ce rôle à qui le veut.

Au final, je suis très en paix avec le rôle que j’ai joué dans cette histoire. Et pour tout ce que j’accepte de ne pas raconter, je suis tout aussi en paix avec mon silence. Pour le reste, je pense que le temps fait généralement très bien son travail.

J’ai joué, j’ai eu du fun, j’ai fait des moves dont je suis fière, j’ai gagné ma place dans le top 5 et mon aventure s’est terminée là.

Je pensais vraiment que j’allais porter cette robe à la finale par contre, et elle était beaucoup trop hot pour rester dans mon garde-robe.

Alors, voici ma finale 💋 »

Il semblerait que la vérité ait été enterrée au cimetière des vilains et y restera pour l'éternité. Nous remercions Geneviève pour sa participation, sa flamboyance, mais aussi le modèle qu'elle est devenue en montrant qu'il est toujours important de respecter ses limites. Nous espérons la revoir dans un autre projet télé très bientôt!

PSST! Elle nous confiait récemment qu'elle allait faire le saut en fiction, sans toutefois pouvoir nous confirmer dans quel projet. C'est à suivre!

La finale de la maison des vilains sera dévoilée la semaine prochaine sur Crave,