Garou aborde les problèmes de son récurrents lors des variétés à Star Académie

Depuis le début des variétés de Star Académie cette année, plusieurs personnes déplorent des problèmes de son.

Même des artistes qui ne faussent pas généralement ont du mal à rester juste, ce qui a amené le public à se demander si ceux-ci s'entendent bien dans leurs oreillettes lorsqu'ils chantent sur la scène des studios Mels.

Dans la quotidienne de lundi, Garou a répondu indirectement à la question alors que les académiciens s'étonnaient du résultat de leur performance, pas toujours sur la note. Maxime et Joël ont notamment grimacé en réécoutant le numéro avec Roch Voisine.

« Ça ne sonnait pas de même et c'est plate », indique Maxime.

« La vérité Maxime c'est que tu as le son de salle, tu as le son de tes "in ear", tu as le son de télé, c'est déjà trois personnes différentes qui mixent », indiquait le directeur lors de son compte-rendu après l'émission dimanche. « Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se trouve des trucs pour que ça passe. [...] Si tu fais une erreur et que tu incarnes complètement une toune et qu'on a compris ton intention, ce n'est pas la même fausse note. »

« Moi, j'entendais qu'elle [la note] était juste », souligne à son tour Joël. « C'est peut-être le "reverb" [réverbération] ça, trop de "reverb" c'est sûr que c'est du confort parce que tu t'entends dans une grosse salle et les notes se perdent un peu, mais c'est donc ben agréable parce que ça enlève de la pression. »

Conclusion : c'est tout un défi pour les artistes, professionnels comme débutants, de chanter dans les conditions des variétés de Star Académie. Mais, disons-le, on ne s'ennuie pas du tout de la grande salle vide pendant la COVID. On prendrait toutes les fausses notes du monde pour ne pas revenir à ces applaudissements artificiels...