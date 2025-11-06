Florence K aborde son changement de carrière avec émotion

Florence K visitait le plateau des Enfants de la télé mercredi lors d'une émission spéciale en vue du gala de l'ADISQ ce dimanche.

En revoyant des images de ses 20 années passées dans le monde de la musique au Québec, elle est devenue très fragile.

« Je suis super émue », a-t-elle lancé. « Ça me fait de quoi de voir tout ça. J'ai commencé mes stages cliniques la semaine dernière. Je suis en train de devenir psychologue, puis c'est une transition. C'est comme une grosse partie de moi de vivre ça maintenant puis de revoir tout ça, parce que je ne sais pas trop ce que je vais faire musicalement. Ça me fait vraiment de quoi. »

Sa soeur Éléonore Lagacé était à ses côtés sur le plateau pour la supporter dans ce moment déchirant.

« Je n'ai pas l'intention d'arrêter de chanter », ajoute Florence, « c'est ma vie, c'est mon sens, c'est tout moi, puis là, je vais brailler. [...] C'est 20 ans de ma vie à faire ça, puis à me donner, puis à travailler super fort sur ces projets, puis à avoir collaboré avec des gens incroyables. »

Je suis vraiment en train d'ouvrir une autre porte qui va me mener vers je ne sais pas trop où. C'est tout nouveau. Je ne me connais pas comme ça. Bref, crise identitaire intense.

Précisons que, pour son doctorat en psychologie clinique et en recherche à l’UQAM, Florence Khoriaty s'intéresse aux liens entre la créativité et les variations de l’humeur chez les musiciens. Elle ne s'éloigne donc pas complètement du milieu de la musique.

On lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière, devant, derrière ou loin des projecteurs.