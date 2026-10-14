Faites du bruit pour Jésus : La Bonne Nouvelle de Télé-Québec

Parler de la montée du christianisme évangélique chez les jeunes au Québec avec respect, sincérité, rigueur et diplomatie est la mission périlleuse que s'est donnée le journaliste Clément Hamelin dans Faites du bruit pour Jésus. En affichant clairement sa démarche et ses intentions, ce dernier a réussi à s'entretenir avec les plus grands influenceurs de cette religion pour nous permettre de mieux comprendre les tenants et aboutissants de celle-ci.

D'abord, il faut savoir que le christianisme évangélique n'est pas tout à fait le même que celui de nos grands-parents, qui allaient à l'Église le dimanche. Ces nouveaux chrétiens n'ont pas été baptisés à la naissance, ils décident sciemment, à l'âge adulte, de se convertir aux dogmes de la bible. Ils ont aussi une mission d'évangélisation, soit de convaincre le plus grand nombre à se convertir à leur église. Les créateurs de contenu chrétiens sont des porte-paroles de la « Bonne Nouvelle »...

Évidemment, certains propos dans ce documentaire dérangeront assurément les plus athées d'entre nous. D'ailleurs, Clément s'affiche sans gêne comme tel devant ses invités. Leurs visions restrictives sur des sujets délicats, comme l'homosexualité, l'avortement ou le rôle de la femme au sein de la famille, ont de quoi nous confronter à notre propre échelle de valeurs.

Clément Hamelin oppose la parole de différents professionnels de la théologie et de la psychologie à celle de membres importants de cette église. On rencontre, entre autres, les deux animateurs du balado Pour de vrai, soit Emmanuel Ouellet, qui, en 2004, a été condamné à la prison à vie pour un meurtre au premier degré, puis a été libéré sous condition en 2022 après une démarche de réhabilitation spirituelle, et Jeremy-Noah Theriault, alias JNT, un créateur de contenu qui est passé d'une vie de débauche à une vie pieuse après une conversion au christianisme.

Le journaliste pose les questions qui traversent inévitablement l'esprit cartésien du téléspectateur moyen. Il demandera, par exemple, à JNT, qui s'est engagé dans la religion après des difficultés personnelles, s'il avait envisagé consulter un psychologue pour régler ses problèmes plutôt de se lancer tête première dans la foi. Puis, en discussion avec Emmanuel Ouellet, il affirmera sans gêne qu'ils entretiennent, ensemble, un dialogue de sourds parce que ni l'un ni l'autre ne peut se résoudre à se soumettre entièrement à la vision de son interlocuteur. Leur discussion est calme, bienveillante et respectueuse, malgré les doctrines qui les séparent.

C'est là d'ailleurs la grande force de Faites du bruit pour Jésus : le respect des parties, l'écoute et l'absence de gêne de traiter de sujets épineux. Oui, c'est confrontant, mais il y a inévitablement une réflexion, puis une discussion, qui découleront de ce documentaire captivant.

Chose certaine, il faudra suivre le travail de Clément Hamelin, qui, après s'être fait connaître au sein d'URBANIA, a collaboré à l'émission Une époque formidable et a réalisé un reportage marquant à Pukatawagan sur les conséquences des feux de forêt sur le peuple cri. Son approche moderne du journalisme et son audace lui permettront certainement de se tailler une place de choix dans le monde du documentaire.

Faites du bruit pour Jésus sera présenté à Télé-Québec ce vendredi à 20 h. Le documentaire est, par contre, disponible présentement sur la plupart des plateformes québécoises.