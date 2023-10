Extrait inédit d'OD Andalousie : Anthony a peur pour son image

Aux Vendredis OD, Félix-Antoine Tremblay a dévoilé un extrait inédit de l'émission d'Occupation Double de dimanche prochain.

On peut y voir Anthony et Rebecca discuter ensemble de leur voyage et de ce qu'Anthony n'a pas dit à Marie-Andrée à son retour.

Visiblement, le flirt qui a eu lieu entre les deux candidats loin des caméras pourrait mettre en péril la relation d'Anthony avec sa douce.

Dans la vidéo, on peut entendre le charpentier-menuisier dire ceci :

Ça ne ruinera pas notre amitié, Reb. La seule affaire que ça va changer, ce n'est pas notre amitié, c'est notre image, et ça, c'était ma plus grande peur en venant ici.

Rebecca paraît penaude face à la déclaration de son ami.

Comment Marie-Andrée réagira-t-elle en apprenant que son beau brun a choisi de ne pas tout lui dire sur son voyage?

Peut-on s'attendre à un autre « délirium »? C'est ce que nous saurons dimanche prochain à 18 h 30, sur les ondes de Noovo.

Amateurs de drama, ne manquez pas ça!

Aussi, lors du party à thématique « tennis », on nous dit que le triangle - devenu quadrilatère - amoureux de Céline - Jérémy - Laurence - Sami vivra des remous!