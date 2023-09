Extrait du nouveau talk-show de Martin Matte : Une blague qui égratigne sur Philippe Bond

TVA a dévoilé jeudi un extrait du pilote du nouveau talk-show de Martin Matte.

Comme on le voit souvent dans les talk-shows américains, l'animateur débutera la soirée en abordant des sujets d'actualité.

« Il y a un animateur célèbre qui nous a quittés, Bob Barker, à l'âge de 99 ans.

La version québécoise de The Price is Right a été animée par Philippe Bond.

Qui aurait cru que Philippe Bond disparaitrait avant Bob Barker? », a-t-il lancé sous l'hilarité générale.

Martin Matte a aussi soumis Arnaud Soly à un segment bien original. Les réponses aux questions de l'entrevue étaient déjà écrites et son invité devait les lire.

Ainsi, l'humoriste a dû expliquer son aversion pour Le Club des petits déjeuners. Ça vaut le détour!

Voyez ces deux extraits dans la vidéo ci-dessous.

Précisons que son émission sera tournée en direct. Voyez ici qui sera le premier invité de la saison.

La première de Martin Matte en direct sera présentée jeudi prochain, le 28 septembre, à 20 h.

L'humoriste avait fait quelques rodages dans des salles, qui ont aussi donné des moments délicieux, comme celui-ci.