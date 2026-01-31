Excellente nouvelle pour Vendre ou rénover au Québec

Chaque hiver, depuis désormais 10 ans, les amateurs de rénovations et d'espaces intérieurs sont servis sur Canal Vie, avec Vendre ou rénover au Québec. Le succès de l'émission, qui bénéficie toujours autant d'un appui considérable de la part des téléspectateurs, ne dérougit pas. Il n'est donc pas étonnant que la production ait donné le feu vert à la création de nouveaux épisodes, à venir l'an prochain.

C'est du moins ce que sous-entend une vidéo diffusée cette semaine sur les réseaux sociaux, dans laquelle on peut voir les deux comparses Maïka Desnoyers et Daniel Corbin, en train d'inviter les gens à s'inscrire à l'émission. Et ces derniers sont clairs : ils aiment les défis, les gros défis. Ils apprécient tout particulièrement quand les couples s'entredéchirent quant au désir de rester dans leur maison ou de vendre la propriété.

« Moi, je vais m'arranger pour que vous puissiez rester chez vous », déclare Daniel, pimpant. Et Maïka de renchérir, avec diplomatie : « On veut juste qu'ils soient bien! »

Voyez la vidéo complète ci-dessous.

Force est d'admettre que malgré le passage des années, la chimie de ce duo télévisuel est toujours autant tordante et pertinente. Nous nous réjouissons ainsi d'emblée de pouvoir voir à l'oeuvre, dans ces nouveaux épisodes! À quels défis ceux-ci devront-ils faire face?

Par ailleurs, les personnes intéressées à se lancer dans cette aventure peuvent d'ores et déjà s'inscrire ici. Vous trouverez au passage sur cette page toutes les modalités et informations demandées au recrutement.

Rappelons que la 9e saison de l'émission, qui célèbre actuellement ses 10 ans d'existence, est en cours. Dans le prochain épisode, qui sera diffusé la semaine prochaine, les téléspectateurs feront la rencontre de Simon et Isabelle, un couple ayant fait l'achat raisonnable d'un jumelé à Chambly. Avec deux jeunes filles, le logement ne correspond plus à leurs besoins. Ils ont donc décidé de faire appel aux services de Maïka et de Dan.

C'est à ne pas manquer ce mardi 3 février à 20 h, sur les ondes de Canal Vie.