Est-ce que Mia a signé sa victoire à Star Académie avec cette performance?

Ce dimanche, les téléspectateurs ont pu voir un formidable variété de Star Académie, au terme duquel Loïc a dû quitter l'aventure. Entre les invités Lara Fabian, la Canadienne Amanda Marshall et Christian Marc Gendron, le public a pu entendre d'excellentes chansons, dont certaines en français, offertes avec tout le talent nécessaire. On voit que les Académiciens toujours dans la course prennent leurs apprentissages au sérieux et s'améliorent énormément.

Dimanche, parmi les candidats en danger, on retrouvait la pétillante Mia Tinayre, qui a interprété la chanson « Another Day of Sun » issue de la trame sonore du film La La Land. Du haut de ses 16 ans, la jeune femme démontre un talent hors du commun, avec sa voix puissante et légèrement rauque. Tranquillement, elle se hisse parmi les candidats préférés du public de cette nouvelle édition.

En interprétant « Another Day of Sun », elle a non seulement offert une véritable prouesse vocale, sur une chanson au tempo extrêmement rapide, mais elle a aussi fait la démonstration qu'elle avait appliqué tous les enseignements des professeurs depuis le début de la saison.

Vêtue d'une longue robe jaune, rappelant celle d'Emma Stone dans le film, et pieds nus, Mia a habité la scène comme jamais, faisant virevolter sa voix au même rythme que sa robe, dans un merveilleux maelström d'énergie, de talent et de fougue. Alors qu'on lui reproche depuis le début de la saison de ne pas être assez incarnée dans ses interprétations, elle a pris le défi à bras le corps pour donner vie à cette chanson. C'était une performance pratiquement sans faille, comme Garou risque de lui dire ce lundi soir lors de son habituel débriefing.

Mia a-t-elle signé sa victoire à Star Académie avec cette performance?

Chose certaine, autant le public que les professeurs étaient en totale stupéfaction après sa performance de dimanche. Garou se prenait la tête à deux mains, tandis que Pierre, Véronic et Émily avaient la bouche grande ouverte, sans parler de l'animateur Jean-Philippe Dion qui semblait sur un nuage.

Nous avons très hâte de voir quel académicien sera couronné grand gagnant cette année, mais nous avons dorénavant une place toute spéciale pour Mia dans notre coeur. Elle ira TRÈS loin, peu importe l'issue de la compétition.

La Quotidienne | Lundi au jeudi 19 h 30

Le Variété | Dimanche 19 h

TVA et TVA+