Est-ce la fin de la version québécoise des Simpson?

Lors du lancement des chaînes spécialisées de Corus mercredi, le journaliste Richard Therrien du Soleil apprenait que Télétoon ne diffusera plus Les Simpson.

La chaîne avait pris le relais après l'abandon par TQS il y a de cela 20 ans déjà.

M. Therrien explique que Corus, qui ne sera bientôt plus associé avec Disney, devait payer le doublage québécois des Simpson, puisque le géant américain n'assumait pas cette dépense.

Pour le moment, il n'est pas certain que la 36e saison ait droit à un doublage québécois un jour. Les acteurs, qui devaient doubler les épisodes de cette nouvelle mouture, ont été avisés que le projet était désormais sur la glace.

Précisons que cette 36e saison est disponible en français sur Disney+, mais cette version a été traduite en France et ouf! Tous ceux qui ont grandi avec les voix québécoises auront du mal à s'adapter...

Fox diffusera cet automne la 37e saison de ce classique de Matt Groening.

Une autre chaîne prendra-t-elle le relais ou est-ce Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie ne seront bientôt plus les bienvenus en sol québécois? À suivre!