Éric Salvail au coeur d'une émission percutante à ne pas manquer cet automne

Alors que l'air salin du mois d'août fait tout doucement place à la fraicheur automnale, la rentrée télé, elle, fonce tête baissée vers nos écrans. Les chaînes dévoilent ainsi les principales nouveautés à paraître au cours des prochains mois, à commencer par TVA et illico+ mardi dernier. L'une de ces nouvelles émissions s'intéressera d'ailleurs à un épisode particulièrement marquant et troublant de la culture québécoise : la chute d'Éric Salvail.

Plusieurs s'en souviendront, il y a une dizaine d'années, Éric était partout. À la télé, à la radio, devant comme derrière la caméra, il occupait une place prépondérante dans la sphère médiatique. Or, un certain jour d'octobre 2017, il fait l'objet de plusieurs allégations d'inconduites sexuelles, l'amenant à tout perdre du jour au lendemain.

C'est précisément cette chute qui sera le point de mire de la série documentaire Fiasco., rapporte le Journal de Montréal.

Dans cette nouvelle production signée Déferlantes et qui sera disponible le mois prochain en exclusivité sur illico+, un des quatre épisodes sera effectivement consacré aux événements s'étant déroulés au cours de ce jour d'octobre, et qui avait amené Salvail à prendre une pause professionnelle, pause qui s'étire depuis bientôt neuf ans.

À la suite de ces allégations, Éric avait été acquitté en décembre 2020 des accusations de harcèlement, séquestration et d'agression sexuelle, menant depuis une vie très loin des projecteurs, en tant qu'investisseur immobilier.

Les trois autres épisodes de la série seront quant à eux consacrés au vol des influenceurs de Sunwing, à la forte consommation de papier de toilette au début de la pandémie de Covid-19, ainsi qu'au « cocothon » de Laval, survenu en avril 2014.

L'émission abordera ces sujets sensibles de front et promet de faire grand bruit chez les téléspectateurs, au moment de sa diffusion.

Fiasco sera disponible sur illico+ le 1er octobre prochain.