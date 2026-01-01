Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Éric Duhaime réagit à sa caricature au Bye Bye 2025

« [...] faisons mentir l’équipe du Bye Bye. »

Bye Bye 2025
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Le Bye Bye 2025 a offert une caricature plutôt salée au politicien Éric Duhaime cette année.

Katherine Levac interprétait le chef du Parti conservateur du Québec à la manière de la petite fille aux allumettes.

« Kath Levac qui fait Éric Duhaime, j'ai pensé à ça parce que je trouve qu'elle est bonne pour jouer une petite fille qui fait pitié, donc elle n'a pas besoin de faire plus que ça pour jouer Éric Duhaime », indiquait le réalisateur Jean-François Chagnon dans Les coulisses du Bye Bye.

Le résumé officiel se lit comme suit : Seul dans les rues du Vieux-Québec, le petit Éric Duhaime aimerait tant se réchauffer et célébrer avec les députés de l’Assemblée nationale. Un conte touchant narré par Anne Dorval.

Vous pouvez revoir le sketch ici.

Au lendemain de la diffusion, le principal intéressé a repartagé l'extrait sur Facebook en écrivant : « En 2026, faisons mentir l’équipe du Bye Bye. 

Aidez-nous à faire élire PLUSIEURS députés conservateurs à l’Assemblée nationale!!! »

Vous pouvez revoir le Bye Bye 2025 ici.

Mentionné dans cet article

Bye Bye 2025
Bye Bye 2025
2025 - 2026

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.3 - feb4bdb7