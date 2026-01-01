Éric Duhaime réagit à sa caricature au Bye Bye 2025

Le Bye Bye 2025 a offert une caricature plutôt salée au politicien Éric Duhaime cette année.

Katherine Levac interprétait le chef du Parti conservateur du Québec à la manière de la petite fille aux allumettes.

« Kath Levac qui fait Éric Duhaime, j'ai pensé à ça parce que je trouve qu'elle est bonne pour jouer une petite fille qui fait pitié, donc elle n'a pas besoin de faire plus que ça pour jouer Éric Duhaime », indiquait le réalisateur Jean-François Chagnon dans Les coulisses du Bye Bye.

Le résumé officiel se lit comme suit : Seul dans les rues du Vieux-Québec, le petit Éric Duhaime aimerait tant se réchauffer et célébrer avec les députés de l’Assemblée nationale. Un conte touchant narré par Anne Dorval.

Vous pouvez revoir le sketch ici.

Au lendemain de la diffusion, le principal intéressé a repartagé l'extrait sur Facebook en écrivant : « En 2026, faisons mentir l’équipe du Bye Bye.

Aidez-nous à faire élire PLUSIEURS députés conservateurs à l’Assemblée nationale!!! »

Vous pouvez revoir le Bye Bye 2025 ici.