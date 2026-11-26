Emma et Enzo ont remporté la 20e saison d'OD Panama dimanche dernier.

Depuis, ils ont visité Jessica Roux et Rosemarie Santerre au podcast Le 5@7 OD, où ils ont répondu à la question qui brûle les lèvres de tous les fans d'Occupation Double : sont-ils officiellement en couple?

La réponse courte : oui, ils sont encore ensemble et très heureux.

Le séjour dans le chalet des exclus s'est bien déroulé pour eux : « On était bien dans notre petite routine. On n'est pas des personnes qui sont très hyperactives, donc, on était bien dans cette petite routine-là. C'est la simplicité. On avait du fun à se faire à manger ensemble », indique Enzo en entrevue avec nous.

Le couple s'est dit surpris d'avoir remporté les honneurs dimanche dernier. « C'est une belle grosse surprise, pour vrai. Nous, on a vu les couples évoluer dans les maisons », indique Emma.

On était convaincu que c'était Math et Alexandrie qui allaient gagner. On les trouvait tellement beaux. Ils se donnaient beaucoup d'affection. Ils n'étaient pas gênés, comparés à nous.

Enzo ajoute : « On ne savait pas à quel point notre chimie de couple allait être perçue à la télé, parce qu'on est deux personnes aussi qui sont un peu gênées et qui avons beaucoup de pudeur. Donc, on se disait, est-ce que vraiment les gens vont voir à quel point on se kiffe, à quel point on s'aime et qu'on s'entend bien. C'est sûr qu'en regardant les émissions, on a compris que, finalement, on voit quand même une belle chimie à l'écran. »

Ne manquez pas L'heure de vérité dimanche prochain à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.