Entrevue : Vous n'en avez pas fini avec le personnage d'Antoine Bertrand dans STAT

Le comédien nous explique avoir accepté le rôle sans voir les textes. Il précise aussi ne pas avoir eu à construire son personnage, tant les indications de l'autrice Marie-Andrée Labbé étaient claires. « Moi, j'ai fait complètement confiance à Marie-Andrée, c'est une fille intelligente, une autrice qui a plein d'humour, qui a une feuille de route impeccable. Donc, je n'ai même pas suggéré le personnage. Elle m'a fait de quoi, elle a écrit quelque chose que j'inspirais, ou qu'elle avait envie, elle, de me voir jouer, ou tout simplement pour servir son histoire, comment bien raconter son histoire. » (Le texte se poursuit plus bas)

D'entrée de jeu, le comédien s'est montré ravi que les téléspectateurs ne sachent pas encore s'ils aiment ou non son personnage : « Moi, des personnages pas clairs de leur sauce, je n'en ai pas joué souvent, donc je trouve ça parfait! Il ne faut pas dévoiler toutes les clés dès le départ, donc c'est correct que ce soit ambigu. C'est vraiment l'fun à jouer de mon bord. »

Depuis une semaine maintenant, un nouveau personnage fait sa place dans l'intrigue de STAT , provoquant au passage beaucoup de remous à l'hôpital Saint-Vincent. Dans le rôle de ce joyeux gaillard, on retrouve le comédien chevronné Antoine Bertrand , qui semble s'amuser comme un poisson dans l'eau dans ce nouveau mandat.

Toujours nerveux

Malgré ses années de métier, Antoine Bertrand confirme toujours vivre une certaine nervosité avant chacun de ses projets. Ce fut le cas pour STAT :

« Je n'ai pas dormi la veille. Ça, c'est sûr... J'ai super mal dormi. Chaque fois que je commence un tournage, moi, la veille du premier jour, c'est rarement ma meilleure nuit de sommeil de l'année. J'étais prêt. J'étais vraiment prêt. J'avais bien travaillé, parce que, justement, je ne voulais pas qu'ils attendent après moi. »

Ce stress-là, je l'accueille et je le chéris, et je ne veux pas m'en débarrasser. Parce que tu ne peux pas être blasé quand t'es stressé.

Le comédien nous confie avoir été rassuré de faire ses premières scènes avec Normand D'Amour : « Après ça, moi, ça m'a rassuré d'être avec Normand par exemple, parce que la plupart de mes scènes, la première journée, c'était avec Normand. On se connaît un peu, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Normand, c'est un bon gars qui est prêt, qui est agréable aussi entre les prises. »

Tout le monde qui était là, au maquillage, à la coiffure, les comédiens, ils étaient hyper accueillants, tous souriants. Je me suis senti accueilli à bras ouverts.

« C'est assez impressionnant de voir à quel point cette équipe-là travaille rapidement, et je parle autant des acteurs que des techniciens, et dans le bonheur. Il y a vraiment une ambiance de bonheur là-dedans. Et moi, je n'ai pas envie de travailler dans la douleur, alors ça m'a vraiment, vraiment réjoui. »

Un retour possible pour ce personnage?

Comme cela avait été annoncé, on sait que Raphaël St-Vincent doit apparaître plus ou moins deux semaines dans la série avant de quitter les couloirs de Saint-Vincent. Mais comme nous l'espérions, le comédien nous confirme que son personnage ne disparaîtra pas si rapidement.

Il nous dit en ce sens : « Quand Marie-Andrée n'aura plus besoin de moi, je vais m'en aller, mais en attendant, moi, j'ai trop de fun, et j'ai vraiment beaucoup de fun à découvrir aussi tous les acteurs là-dedans, il y en a quand même beaucoup. J'espère au moins pouvoir faire ça avec tout le monde. »

Il nous confirme avoir poursuivi les tournages cette semaine, donc pour des épisodes qu'on devrait voir à l'écran dans quelques semaines : « J'ai tourné hier... Oui, oui, on va me revoir. J'attends les ordres de la Générale. Comme je te dis, je suis un soldat. (rires) »

Que pouvait nous dire Antoine sur la suite de l'histoire?

Je pourrais dire que Raphaël Saint-Vincent, pour moi, est autant de points d'interrogation, au moins, que pour les gens à la maison. J'ai hâte de découvrir moi aussi, en même temps que vous autres, mais j'ai surtout hâte de voir ce que ça inspire à Marie-Andrée.

STAT se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.