Entrevue : Voici comment Lou-Pascal Tremblay entrevoit la prochaine saison de STAT

La deuxième année, je retournais dans mes "shoes" [souliers]. Troisième année, j'appréhende ça avec un certain "looking back" [regard derrière] sur ce que j'ai fait. Sans dire qu'il y a des acquis, on a bâti quelque chose, qu'on reprend.

« Ce n'est pas comme un défrichage comme on a fait la première année. Mais en même temps, je sais l'énergie que ça me prend aussi. Alors un mois avant, je commence déjà à « shut down » toutes les interactions, vie sociale pour me préparer. Bref, j'appréhende, mais en même temps, je profite de l'été que j'ai. C'est rare, puis ça fait du bien. »

Pour l'instant, c'est une page blanche qui se dresse devant les comédiens principaux, tandis que l’autrice Marie-Andrée Labbé est encore à la rédaction des nouveaux épisodes. « Je suis dans le néant à savoir qu'est-ce qui se passe avec le personnage. J'ai vraiment hâte de lire. C'est excitant. C'est excitant, mais dans un sens... Puis ma trame, elle s'en va où, je ne le sais pas encore », nous confiait-il.

C'est vrai qu'avec la finale de saison intense qu'a vécue son personnage, la tangente qu'empruntera la scénariste avec l'avenir du Dr Faubert est encore incertain.

« Je pense que je suis apprécié au sein de l'équipe. Je pense que j'ai une place, mais on n'est jamais à l'abri, en fait. Je vais travailler au profit de l'histoire : si ça fait une meilleure histoire que je m'en aille, ce sera ça, mais ça va me faire de la peine si ça arrive. »

On resterait bien surpris que ce soit une possibilité! Le public est très attendri du jeune urgentologue, malgré cette révélation de taille qui a conclu l'intrigue de la deuxième année avec (peu de) surprise. La prestation qu'il a offerte dans ces scènes d'émotions avait d'ailleurs été applaudie largement.

Lou-Pascal avait offert à sa communauté un message rempli de fierté et d'émotions il y a quelques semaines, sur ses médias sociaux. Le texte se lisait ainsi :

« Ouff..! Quelle année pour Dr Faubert : D’abord, trouver sa mère (juste un peu trop tard) au bas de l’escalier. L’accompagner, six pieds sous terre. Se lancer dans la recherche active de son père biologique, en se butant continuellement à la police fédérale et à leurs mensonges. Être à la genèse de plusieurs prises de bec avec les collègues et amis : Marco, Emmanuelle, Philippe.. Sofia! Et par moment, même avec des patients. Frapper dans un casier et se fracturer la main (Là où la fiction rencontre la réalité). Tomber sur son père dans la rue pour réaliser que le moment vivait beaucoup mieux dans son imaginaire. Puis, conclure la course folle en annonçant à Emanuelle qu’il est responsable d’un accident ayant causé la mort de son conjoint.. Tout ça en étant, la plupart du temps, sincèrement touché et investi dans les histoires des 2-3 patients/semaine à qui il faut prêter main forte.. Je suis aussi émotionnellement et physiquement drainé que Faubert. On se retrouve au retour des vacances et j’espère sincèrement que notre grand boulot collectif de cette année vous aura permis de vivre de beaux moments de télé queb 💙 »

