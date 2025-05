Entrevue : Voici ce que Romane a acheté avec son prix à Masterchef Junior

Ce vendredi, au lendemain d'une autre élimination crève-coeur à Masterchef Junior Québec, nous avons eu le grand bonheur de nous entretenir avec Romane, la nouvelle coqueluche des Québécois, dont le parcours s'est terminé hier, dans l'émotion.

Depuis le début de la saison, la magnifique Romane nous a fait vivre toutes les émotions, avec sa bouille irrésistible, son humour unique, sa vivacité d'esprit et ses grands talents culinaires. C'est certainement un départ qui nous écorche un peu le coeur.

Au téléphone, la jeune fille, toujours aussi pétillante, porte un regard positif sur son aventure, qui n'a fait que stimuler sa passion pour la cuisine. Plus que jamais, Romane veut poursuivre dans cette voie et devenir nutritionniste, encouragée par sa maman qui offre des cours de cuisine et de mixologie au Saguenay, son père qui était présent à ses côtés et sa mamie qui a eu un restaurant pendant des années (La terrasse du Capitaine à Sept-Îles, qui existe toujours) : « Oui, j'aime toujours ça cuisiner. Je participe souvent aux soupers, quand j'ai fini mes devoirs, je coupe plein d'affaires. Je voudrais vraiment devenir nutritionniste », nous explique-t-elle.

Lorsqu'on lui demande si elle a utilisé son prix en argent chez Ameublement Tanguay, qui lui a été remis pour couronner son périple stellaire dans la compétition, Romane nous offre une réponse qui pourrait en surprendre plusieurs : « Je ne l'ai pas tout utilisé encore. Je me suis acheté un batteur sur socle et une machine à café. » Quand on lui demande si elle boit du café, la jeune cordon-bleu de 8 ans nous répond, en riant « du décaf! » Visiblement, Romane n'a pas fini de nous surprendre!

Dans ce parcours qui a lié les amitiés et encouragé les passions, Romane nous confirme être encore amie avec toute la cohorte de Masterchef Junior : « Pas mal tout le monde en fait. On s'est vu récemment pour regarder un épisode ensemble. C'était vraiment l'fun! » On vous parlait de cette réunion spéciale ici, qui a été captée en photos.

Et comment vit-elle son nouveau statut de vedette au Québec? « C'est correct pour vrai. J'aime ça », nous dit-elle simplement, en mettant l'accent sur le fait qu'elle se fait « tout le temps » arrêter dans la rue pour des photos et discussions. À l'image de cette popularité grandissante, Romane aura marqué notre imaginaire collectif, en étant tout simplement elle-même, une enfant allumée et pétillante qu'on espère revoir à d'autres occasions. Nous lui souhaitons tout le meilleur du monde pour la suite.

Masterchef Junior Québec se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA et TVA+.