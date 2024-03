Entrevue : Vincent évoque un regret face à son aventure dans MasterChef

Le cowboy au grand coeur n'est plus de MasterChef Québec depuis ce jeudi et les milliers d'adeptes de l'émission en sont particulièrement attristés. Celui qui s'est d'abord présenté comme le candidat mésestimé de la saison a réussi à se hisser dans le top 6 des meilleurs candidats, ravissant notre coeur au passage. Nous avons pu nous entretenir avec le sympathique Vincent, au lendemain de son éviction, alors qu'il affichait, avec raison, une grande fierté face à son aventure marquée par les nombreux défis d'élimination.

« Je suis fier de moi, de m'être dépassé, d'avoir dépassé mes limites », indique d'emblée Vincent. « Moi, je suis arrivé là, j'étais le plus faible de la gang. C'était moi qui étais le plus amateur qu'il n'y a pas. Les autres, c'était des amateurs passionnés et il y avait des passionnés plus. C'était moi le plus faible de la gang, mais là où je performais, oui les éliminations, c'est sûr, mais d'apprendre aussi ce que les juges disaient aux autres. J'apprenais beaucoup de ce que les juges disaient aux autres pour me permettre d'avancer. [...] Je me suis offert un beau cours de cuisine gratuit à MasterChef (rires). »

On se rappellera en effet que Vincent a été éliminé dans les premières semaines, avant d'être rappelé en renfort par la production lorsqu'une candidate a dû quitter in extremis en raison d'ennuis de santé. Une bonne décision! Ce retour, bien qu'il s'est fait dans le bonheur, était aussi accompagné d'un stress décuplé qui a marqué le parcours du candidat, de son propre aveu. « Quand ils m'ont posé cette question-là, je me suis mis à shaker, c'est sûr. S'il faut que je revienne et que je me fasse sortir le coup d'après parce que le calibre est fort... », indique-t-il. Après mûre réflexion et les encouragements soutenus de sa conjointe, le cowboy a toutefois décidé de faire son retour, gonflé d'un espoir renouvelé.

Alors qu'il a réussi à se frayer un chemin dans l'aventure, aux dépens d'autres candidats comme Simon, Kimberly et Désirée dont il salue d'ailleurs le talent, Vincent évoque un seul regret à propos de son aventure, soit celui de n'avoir pu s'y consacrer avec énergie, alors qu'il était happé par des soucis professionnels sur sa ferme maraîchère à Saint-Patrice-de-Sherrington. « Je me suis senti fatigué, mais de l'extérieur; la ferme, le travail, mes enfants. C'est tout ça qui fait que tu amènes ton travail à ce show-là, entre les pauses tu travailles, tu ne peux pas te concentrer, tu n'as pas la tête tranquille. Les tracas extérieurs ont fait que j'avais l'air comme ça. Des fois, Martin et Stefano parlaient en avant et je n'écoutais plus, je me demandais ce qu'ils venaient de dire et je regrettais de ne pas avoir écouté parce que je pensais à autre chose. »

Il poursuit : « Ç'a été un regret de me voir, à la télé, fatigué comme ça. Là-bas, je me sentais normal, un peu plus souriant, mais pantoute, soldat ben raide... Pas l'air bête, mais je me dis calike, je suis donc bien sérieux, je suis donc bien plate... Je voyais Yves en coulisses, Yves en show et Yves à l'extérieur, c'était le même gars. [...] Je ne sais pas, j'étais le plus faible de la gang, donc je pensais toujours à me sortir du lot. »

(Le texte se poursuit plus bas.)