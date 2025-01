Entrevue : Pier-Luc Funk a eu un épisode très costaud à tourner dans L'Appel

C'est la première fois que je me donnais autant pour la création d'un personnage.

Voilà les mots qu'employait Pier-Luc Funk pour présenter son travail dans la série L'Appel, qui retrace le parcours sur plusieurs années de France Charbonneau et de l'Escouade Carcajou ayant mené à l'arrestation du criminel notoire Maurice "Mom" Boucher. Dans cette nouvelle proposition signée Luc Dionne - dont vous pouvez maintenant voir les quatre premiers épisodes sur illico+ - Pier-Luc Funk hérite du rôle de Stéphane "Godasse" Gagné, meurtrier devenu délateur pour la police. C'est son témoignage qui aura permis l'arrestation du chef des Hells Angels.

Dans ce contexte historique, Pier-Luc Funk livre une performance absolument éblouissante, sous le regard de la réalisatrice Julie Perreault. En se collant à la réalité, le comédien propose un personnage aussi dur qu'émouvant, qui finit par regretter les actions qui auront conduit au décès de deux personnes, dont une gardienne de prison assassinée à bout portant.

En entrevue, Pier-Luc Funk nous confirme avoir travaillé pendant plusieurs semaines sur son interprétation, pour arriver au bon ton sans tomber dans la parodie : « Le but, c'est de ne pas détonner. Je pense qu'on est allé vers quelque chose de bien, dans la façon de placer le visage, dans la gravité du visage, dans les actions de comment il marche, dans son articulation, dans sa façon de tourner ses mots. C'est la première fois que je me donnais autant pour la création d'un personnage. J'ai exploré les limites. »

« J'ai parlé à beaucoup de policiers qui ont été très ouverts et très honnêtes dans leur relation avec lui, dans sa façon de parler, dans sa façon où il a été repentant de tout ce qui est arrivé. C'est un gars qui est parti de "la police c'est ses pires ennemis à il est devenu le meilleur allié de la police". La progression du personnage, au cours des six épisodes, est super intéressante pour ça », explique-t-il.

La scène où il appelle sa mère, c'est l'affaire la plus humaine possible. C'est vraiment arrivé. Ça faisait deux semaines qu'il était en prison.

En outre, le comédien aborde le tournage du cinquième épisode, que vous pourrez voir jeudi prochain, comme un grand défi professionnel.

« Dans la série, dans l'épisode 5, où on rentre dans les procès, j'ai gardé les textes de ce jour-là chez nous parce que c'est 18 pages de monologue. C'est toute l'explication de tout ce qui est arrivé, tous les meurtres. Ce n'est pas la prestation d'acteur la plus impressionnante, parce que ce n'est pas dans l'émotion, mais on est dans la description de tout ce qui est arrivé. Je ne l'ai même pas vu encore moi-même, mais dans la discussion, je me rappelle que ça a été une grande journée où j'ai travaillé pendant deux semaines et demie. »

C'est un épisode particulièrement éprouvant, qui vaut largement la peine d'être regardé. Dans les deux derniers épisodes, Magalie Lépine-Blondeau, qui prête ses traits à France Charbonneau, a eu un défi similaire avec un plaidoyer de plusieurs pages qui a marqué l'histoire.

📺 L'Appel : À voir dès maintenant sur illico+. Les quatre premiers épisodes sont en ligne. Les deux derniers le seront le jeudi 6 février prochain.