Entrevue : Marc-Antoine nous parle de ce qu'il a trouvé le plus difficile à Star Académie

Marc-Antoine a quitté l'Académie dimanche.

Il se dit, d'ailleurs, fier de la dernière performance qu'il a livrée. « Les filles ont fait une performance de fou. Pour vrai, les trois, je suis fier de nous autres en maudit! »

Il était serein en apprenant qu'il quittait l'aventure. « C'est sûr qu'on ne veut pas partir, mais on se fait à l'idée que tout peut arriver. Je m'étais fait à l'idée qu'il y avait des chances que je parte. J'étais quand même contre deux filles extrêmement talentueuses! [...] Je n'étais pas triste parce que c'était la fin, ce qui m'a fait le plus de peine, malheureusement, c'est de quitter les autres, de partir de la gang. Mais, je les revois dans deux semaines. Ce n'est pas comme si j'étais parti à la deuxième semaine et qu'on allait se revoir juste dans deux mois et demi... »

Il n'en veut pas du tout aux professeurs d'avoir choisi Victoria plutôt que lui. « Je ne sais pas sur quels critères les profs se basent quand ils choisissent un candidat, mais je trouve que Victo le méritait. On le méritait tous. Rendu à ce stade-ci de la compétition, on sait que l'étau se resserre. »

Emily et Véronic ont rencontré Marc-Antoine après son élimination (Pierre était avec Garou au débriefing). « J'ai bien aimé voir les profs sous un autre angle. On imagine que c'est des profs, et on les pense toujours un peu plus stricts. On les pense dans la critique, quand ils nous regardent, ils regardent tous les détails pour nous amener plus haut. Ça, c'est correct, mais j'ai aimé ça les voir sous un autre angle hier. C'était très apaisant pour moi. »

Ce qu'il a trouvé le plus difficile dans toute son aventure Star Académie? « Le fait de perdre le contrôle sur moi et de me faire gérer par tellement de monde. »

C'est une grosse production qui te gère. Tu perds le contrôle de tes moyens. Il faut que tu ailles te coucher parce qu'il y a un couvre-feu. Il y a une heure à laquelle il faut que tu te réveilles. Tu n'es pas dans ton élément. C'est très déstabilisant. C'est tout qu'un défi. C'est un beau défi, je trouve.

Par contre, certaines choses ont été plus faciles qu'il croyait. « Je pensais que vivre en gang, ça allait être un supplice et que ça allait être la fin de ma vie parce que je suis quelqu'un qui aime ça être dans sa bulle. Finalement, pas du tout. J'ai trippé ma vie en vivant en gang. Même le fait de retourner chez nous tout seul, tantôt, je vais me dire qu'il va manquer de l'ambiance et qu'il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose de vivant. Pour vrai, ça a été mieux que ce que je pouvais penser. Ça passe vite. Il y a des journées où ça passe moins vite, mais ça passe vite dans l'ensemble. »

Qu'est-ce qui l'attend maintenant que son aventure est terminée? « C'est quand même un peu flou pour l'instant parce que c'est très frais, ma sortie », dit-il d'abord. « Je veux vraiment m'entourer des bonnes personnes qui vont m'aider à m'amener sur un chemin qui va me faire aller à une bonne place. Dans deux-trois semaines, c'est la fin de Star Académie. Je sais que probablement, il va y avoir des rencontres avec Musicor, avec des gens qui sont là-dedans et qui vont pouvoir m'aider à trouver un chemin dans ce que je veux faire. C'est sûr que je veux une carrière francophone, ça, c'est sûr. »

Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite des choses!