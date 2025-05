Entrevue : Joanie Guérin explique la confrontation à Si on s'aimait célébrités

Ce lundi, les téléspectatrices et téléspectateurs ont assisté à un épisode de Si on s'aimait célébrités, dans lequel les malaises se sont additionnés.

D'un côté, Anick Dumontet devenait de plus en plus mal à l'aise, main dans la main avec son prétendant sous le bruit des tambours, tandis que de l'autre, Joanie Guérin confrontait, lors d'une soirée entre amis, son partenaire, Michaël, qui semble incapable de proférer le moindre commentaire positif à son égard. Il s'agit certainement d'un moment décisif dans l'aventure.

Nous avions discuté de ce moment avec Joanie Guérin, en début de saison, qu'elle qualifiait de « son moment le plus gênant de l'aventure ». En effet, la soirée ne s'est pas déroulée comme on le souhaitait, alors que Joanie a fait une énième tentative pour prendre le pouls de son partenaire, qui a tout fait pour contourner la question. Se faisant pressante, Joanie a mis les points sur les i et les barres sur les t, aidée de son amie, ce qui a simplement causé la fuite de son prétendant, qui a prétexté devoir « y aller ».

Sur les réseaux sociaux, les discussions sont animées. D'un côté, plusieurs prennent la défense de Joanie, qui ne devrait pas avoir à quémander un brin d'attention. De l'autre, plusieurs personnes mentionnent qu'elle aurait dû avoir cette discussion dans un contexte différent d'un souper entre amis. Les deux points se valent certainement.

À ce sujet, la principale intéressée nous dit : « Cette soirée-là, pour moi, il y avait des choses que j'avais besoin de dire et je suis allée. Mon amie, elle a jump in aussi. J'ai vu ces extraits-là et je me suis dit qu'il y a tout un contexte qui nous mène à ça. Je sais que ça s'appuie dans un vrai besoin d'exprimer ça à ce moment-là. Ça aurait été un souper entre amis, une soirée au bowling, un sushi en tête-à-tête, pour moi, c'était là que c'était important que les choses soient dites. Parce qu'au final, il n'y a pas de moment 100 % intime dans cette expérience-là. »

Je sentais que j'allais passer à côté de mon expérience, peut-être.

Elle nuance toutefois son approche : « Il y avait de quoi dans ces eaux-là, mais j'aurais pu quand même dire qu'on remballe nos questions et qu'on réglera ça plus tard. »

La comédienne estime toutefois s'être respectée dans ce processus. Elle indique, concernant ce moment : « Je ne pense pas qu'il va faire l'unanimité, mais je vivrai avec ça. »

Pour savoir si ce tournant marquera la fin de l'expérience pour Michaël et Joanie, il faudra être au rendez-vous la semaine prochaine. Notre petit doigt nous dit que c'est une fin de non-recevoir pour la suite et qu'il pourrait y avoir un changement de partenaire, sujet qui a d'ailleurs été évoqué dans l'extrait de la semaine prochaine.

Si on s'aimait célébrités se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de TVA.