Entrevue : Emmanuel Bilodeau aborde l'importance de son personnage odieux dans STAT

La semaine dernière, c'est avec un immense sourire que nous avons regardé Laurent Lamy quitter les couloirs de l'hôpital Saint-Vincent, dans STAT, alors que Claude Coupal (Caroline Néron) lui imposait une suspension pendant une enquête interne. Ce départ survient après que Sophia (Ludivine Reding) ait fait une plainte d'agression contre son patron.

Fier et droit, l'homme a quitté l'hôpital en promettant de revenir dans une semaine. Est-ce que ce sera le cas?

Le comédien Emmanuel Bilodeau, qui n'a évidemment pas voulu se prononcer sur le sort de son personnage, a toutefois commenté l'importance de ce personnage odieux, et vous comprendrez pourquoi.

Il nous dit : « J’adore jouer dans cette quotidienne trépidante avec des acteurs de grand talent et une scénariste incroyable. J’assume tout et je suis fier de contribuer à illustrer et dénoncer ce genre de personnage mâle toxique trop souvent tolérés dans nos sociétés depuis la nuit des temps. Dans mon quotidien , je ne sais jamais trop quoi faire pour contribuer au combat féministe si essentiel à une société saine. Jouer Laurent Lamy au quotidien me permet au moins de dire au monde que ça existe encore , malgré toutes nos évolutions. Et qu’il ne faut pas baisser la garde. »

Voilà qui est tellement bien dit!

Évidemment, il faudra être à l'écoute de la quotidienne pour savoir si Laurent Lamy fera un retour, comme il l'a promis. Si le personnage nous fait tourner en bourrique dans notre salon, le comédien s'avère exemplaire dans ce rôle odieux.

Nous allons y aller d'une petite hypothèse : Nous avons la forte impression que Laurent Lamy sera de retour, alors que le témoignage de Sophia a semé quelques doutes au sein de la direction. Elle-même semblait perplexe après son témoignage. Lamy risque de jouer sur cette faiblesse pour reprendre son poste, ce qui ne se fera pas sans vague au sein du personnel de l'hôpital. Il faudra toutefois patienter pour voir ce que l'autrice Marie-Andrée Labbé a concocté pour nous.

STAT se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.

Ce lundi, Jean-François Richer (Stéphane Demers) est ramené d'urgence à l'hôpital. Emmanuelle le prend en charge. Frédéric (Francis-William Rhéaume) a été placé en isolement, mais son état continue de se dégrader. Isabelle fait tout ce qu'elle peut pour encourager Fanny (Stéphanie Germain) qui continue de ne trouver aucune issue à sa situation.

