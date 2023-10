Enfin les premiers rapprochements à OD Andalousie!

Les célibataires de cette saison à Occupation Double ont été beaucoup plus sages que par les années passées.

Bien des filles avaient établi une règle : ne pas embrasser leur partenaire avant la quatrième semaine.

Ainsi, les téléspectateurs ont dû attendre longtemps avant de voir les premiers rapprochements à l'écran.

C'est enfin ce dimanche que nous assisterons à un peu d'intimité physique entre les candidates et candidats.

Dans la bande-annonce, que vous pouvez découvrir au bas de l'article, on voit très bien Lara et Vincent s'étreindre, mais la production promet des rapprochements au pluriel.

Elle nous apprend aussi que nous assisterons à la naissance d'un triangle amoureux. Intrigant!

Espérons qu'il y aura un peu d'action dans les maisons d'OD ce week-end parce que, depuis le début de la saison, on doit admettre que tout est très liché, droit et mesuré. Évidemment, on comprend la production d'être aussi prudente cette année, mais on ne peut pas dire qu'on n'espère pas un petit crêpage de chignon, aussi doux et respectueux soit-il.

