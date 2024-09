Enfin, les premiers frenchs à OD Mexique

Dans un communiqué de presse, on nous annonce que nous assisterons aux premiers frenchs de la saison à OD Mexique cette semaine. « Enfin! », diront plusieurs.

Est-ce que les maisons mixtes ont ralenti le processus de rapprochements à Occupation Double? On pense que oui... Mais, comme ce sera dès lundi le retour de la maison des filles et celle des garçons, l'anticipation, l'attente et le désir seront de retour en force!

Ainsi, qui seront les premiers à s'embrasser cette saison? Bilal et Cath? Raphaël et l'autre Cath? Maude et Mamadou? Kirkri et Aleksa? Nous mettons un petit 2 $ sur ces derniers qui ont su prouver au cours de la dernière semaine que leur union était solide...

Aussi, cette semaine, les six nouveaux candidats feront leur entrée dans l'aventure. Qui de Alex, Frédéric (un autre courtier immobilier), Maxime, Alix, Solène et Julianne sauront conquérir les célibataires déjà dans le jeu?

Voyez les photos et les descriptions des nouveaux dans la galerie ci-dessous.

Rappelons que c'est Carl qui a dû quitter l'aventure dimanche soir. Bien que les téléspectateurs l'appréciaient beaucoup, force est de constater qu'il n'était pas dans la bonne émission, vu son désir de rester en Gaspésie et d'y élever une famille avec son caniche royal et ses plantes adorées. « J'ai l'impression que sa place aurait été plutôt dans l'amour est dans le pré ❤️ », écrivait un internaute.

Peut-être en effet aurait-il été mieux de séduire une agricultrice de Bonaventure qu'une mannequin de Montréal...