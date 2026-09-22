En tournage à Québec : Le merveilleux monde de Farador reprend vie

La semaine dernière, au Domaine de Maizerets à Québec, vous pouviez croiser des visages connus en attirail médiéval. Non, vous n'avez pas rêvé, il s'agit bien de la joyeuse troupe de Farador, qui reprend du service, cette fois pour une série qui verra le jour sur l'Extra d'ICI Tou.tv dans la prochaine année.

On se souviendra que toute cette belle histoire a débuté en 2005, avec un court métrage réalisé par Édouard A. Tremblay, dans lequel il parodiait l'univers des jeux de rôles sur table. Une capsule rapidement devenue virale, notamment en raison de son humour décapant. En 2023, toute l'équipe se réunissait pour réaliser le film Farador, dans lequel un groupe d'amis poursuivait, contre vents et marées, la même partie de Donjons & Dragons entamée à l'enfance.

Voilà que trois ans plus tard, le merveilleux monde de Farador reprend vie, pour une série en six épisodes produite par Parallaxes, qui amènera son équipe à voyager entre Québec, Montréal, Bicolline en Mauricie et dans la Loire en France.

Évidemment, le quatuor original est de retour, soit Eric K. Boulianne (Charles), Lucien Ratio (Guillaume alias Gardekon), Benoit Drouin-Germain (Louis alias Mardok) et Catherine Brunet (Kim). À ceux-ci se greffe une formidable distribution composée de Thomas Solivérès, Élodie Bégin, Myriam Gaboury, Leila Thibeault Louchem, Danielle Lépine, Ophélie Anna, Michèle Lituac et Linda Malo.

Showbizz.net a assisté au tournage d'une scène. Dans celle-ci, Guillaume et Kim sont faits prisonniers dans des cages, tandis que leurs amis les ont laissés croupir là, dans le jeu comme dans la réalité.

Nous nous sommes aussi entretenus avec le coscénariste et comédien Éric K Boulianne et le comédien Lucien Ratio, une entrevue vidéo rigolote que vous pouvez voir dans l'entête de cet article.

Éric K Boulianne nous dit : « On garde un peu la base de ce qu'il y avait dans le film, mais on rajoute des gens, on rajoute des personnages, on rajoute des situations. On rajoute aussi des couches. C'est ça qui est intéressant. Dans le film, il y avait la vraie vie et le monde de Farador. Là, il y a la vraie vie, le grandeur nature et le monde de Farador. »

C'est comme un sandwich méta médiéval le fun.

« On avait eu tellement de fun sur le film », poursuit-il. « On était devenu des amis et on avait rigolé beaucoup. Là, de revenir, c'est un peu irréel, c'est un rêve. Tout ça est ben l'fun et drôle, et même un peu touchant. »

La comédienne Catherine Brunet, déguisée en Elfe pour l'occasion, évoque une ambiance de tournage très ludique : « On est vraiment des gamins. On est vraiment des enfants, c'est la colonie de vacances. Chaque matin, on commence la journée en se disant que c'est un peu ce qu'on voulait faire quand on était enfants. C'est le genre de bonhomme que tu veux faire, le genre de projet que tu veux faire quand tu es un kid. Nous, on le fait! Il y a quelque chose de magique, nous sommes très reconnaissants et plein de gratitude. »

Le résultat, qu'il ne faudra pas manquer, s'annonce totalement décalé, drôle et addictif!

Les six épisodes d’une heure de Farador seront mis en ligne sur ICI TOU.TV EXTRA au cours de la saison 2026-2027.