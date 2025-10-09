En plus de Masterchef, TVA proposera bientôt l'adaptation d'une autre populaire compétition culinaire

TVA nous apprend aujourd'hui qu'une nouvelle compétition culinaire sera bientôt présentée sur ses ondes, venant bonifier l'offre déjà présente avec Masterchef Québec et Masterchef Junior Québec.

C'est la compagnie de production Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, qui est derrière l'acquisition du tout nouveau format américain 24 in 24: Last Chef Standing pour en faire une adaptation québécoise.

Cette toute nouvelle production originale palpitante, tournée en seulement 24 heures cet hiver, réalisée par Guillaume St-Arnaud et produite par Judith Beaudry, se déploiera en 11 épisodes de 60 minutes. Une grande première de 120 minutes viendra lancer la série au printemps 2026.

Le concept va comme suit : Il existe des centaines de compétitions culinaires dans le monde, mais aucune ne met à l'épreuve la qualité la plus essentielle d'un chef : l'endurance. 24 des meilleurs chefs de la province s'affronteront donc au fil de 24 défis, pendant 24 heures consécutives, lors de la compétition culinaire la plus intense jamais imaginée. Pas de pause. Pas de répit. L'horloge ne s'arrête jamais. Les caméras ne cessent jamais de tourner. Les épreuves alliant vitesse, créativité, technique, travail d'équipe et prise de risque, s'enchaîneront dans cette course contre la montre et pousseront les participants à leurs limites. À la fin : un seul chef repartira avec les honneurs et le grand prix de 24 000 $.

« Ce nouveau rendez-vous rassembleur, faisant partie de la lignée des grandes compétitions télévisées, ne manquera pas de captiver et de divertir le public de TVA, amateur d'émotions fortes et d'histoires de dépassement de soi », souligne Nathalie Fabien, directrice générale, Programmation linéaire et numérique de Groupe TVA et d'illico+.

« Nous sommes ravis de la marque de confiance que Québecor Contenu nous porte pour ce nouveau projet. Un défi de taille que nous avons très hâte de relever. Ce sera probablement le 24 heures le plus intense de notre vie », précisent les producteurs exécutifs Nicola Merola et Charles Lafortune de Pixcom.

Créée par Lando Entertainment pour la chaîne Food Network aux États-Unis, la deuxième saison de 24 in 24: Last Chef Standing, diffusée en mai 2025, a connu une hausse d'audience de 15 % par rapport à la première. Une troisième saison est confirmée pour 2026.

Recrutement

En attendant de découvrir l'identité des animateurs et des juges invités, les chefs audacieux, les cuisiniers passionnés et les amateurs de gastronomie prêts à se surpasser sont invités a soumettre leur candidature pour cette compétition culinaire intense et sans pareille, en se rendant au 24en24tva.ca.