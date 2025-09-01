En plus de Dumas, Gildor Roy hérite d'un nouveau mandat à la télé

Cet automne, nous aurons droit à une double dose de Gildor Roy à la télé, pour notre plus grand plaisir. En effet, le populaire comédien, en plus de reprendre son rôle dans Dumas, animera la 3e édition du documentaire Dans un cinéma près de chez vous.

Cette émission spéciale vise, depuis 3 années déjà, à présenter les coulisses du cinéma d'ici et découvrir des extraits, des primeurs et des anecdotes concernant les films prochainement à l'affiche. Animé par Karine Vanasse lors des deux dernières éditions, le documentaire permettra cette fois à Gildor de s'inviter au coeur des différentes étapes de production d'un film, de la scénarisation à la post-production, en passant par le montage.

D'ailleurs, que ce soit en fiction, en animation ou en documentaire, le but de cette production signée Pamplemousse Média est de nous donner envie d'en apprendre plus sur notre cinéma et mettre à l'avant-plan la passion des créateurs québécois. On peut donc s'attendre à y voir des cinéastes connus, des producteurs et des comédiens, comme ce fut le cas des précédentes éditions.

D'une durée de 90 minutes, l'événement sera présenté sur ICI Télé et ICI TOU.TV le samedi 29 novembre prochain, à 20 h 30. La 3e édition de Dans un cinéma près de chez vous sera également rediffusée sur ICI ARTV en janvier 2026.

En outre, Gildor Roy s'apprête à reprendre le rôle de Jean Dumas dans la 2e saison de la série homonyme. Plus que jamais, l'action sera au rendez-vous pour les membres du cabinet de Dumas, alors que l'intrigue reprendra quelque temps après la finale horrifique survenue au printemps dernier. Qu'adviendra-t-il des personnages issus de l'imaginaire de Luc Dionne? Quelles seront les conséquences des actions douteuses du président de l'entreprise de sécurité privée?

Il ne faudra pas manquer le retour en ondes de Dumas pour le découvrir, dès le lundi 8 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.