Éléonore Lagacé rend un vibrant hommage à ce chanteur et musicien connu

Éléonore Lagacé figurait parmi les invités de l'émission Les enfants de la télé cette semaine, qui recevait comme tête d'affiche le virtuose de la musique, Gregory Charles. Pour l'occasion, la chanteuse, qui a récemment incarné avec brio le personnage de Peter Pan dans la comédie musicale du même nom, lui a livré un vibrant hommage.

« C'est pas que Greg veut leader plus que les autres, c'est juste qu'il a souvent la meilleure idée. Tu sais, dans le sens que c'est vrai que l'idée que Greg va proposer, elle est non seulement la bonne, mais elle est géniale. »

Greg, t'es comme un genre de magicien de la musique et tu es, à mes yeux, un génie.

La chanteuse et comédienne a côtoyé celui-ci très tôt dans sa vie, dans le cadre de l'émission La cour des grands, qu'il animait sur les ondes de la télé de Radio-Canada à l'époque, les dimanches.

« Greg, je lui dois beaucoup de ma confiance en moi, professionnelle. Parce que pour moi, c'était comme un grand terrain de jeu. Greg a rendu la vie professionnelle, la chose la plus belle et amusante au monde entier. J'ai tellement appris grâce à lui. »

Éléonore a d'ailleurs raconté un moment marquant vécu alors qu'elle n'était qu'une enfant.

« Je voulais tellement danser, j'étais pas super douée en danse, mais mon Dieu que j'avais envie d'être là. J'allais espionner les classes de danse qui se passaient durant le camp de préparation, c'était l'été. La prof avait dit : "non, c'est pas possible, elle sait pas danser". »

Et ce qu'a fait Gregory à ce moment précis est gravé à jamais dans le coeur de la chanteuse. « Il a dit : "Laissez-la danser, elle a 10 ans. Mettez-la dans le fond, mais laissez -ui faire au moins les cours de danse." »

Pis j'ai dansé, grâce à Greg, c'est fou là!

Ce qu'a répondu Gregory par la suite, démontre toute la grandeur de l'homme qu'il est.

Le but, c'est de ne jamais laisser un Mozart se faire assassiner.

Il faisait référence ici au livre Terre des hommes d'Antoine de Saint-Exupéry, dans lequel l'écrivain français se désole de voir des talents gâchés et le potentiel humain étouffé par l'indifférence de la société.

Voyez des photos de l'épisode consacré à Gregory Charles ci-bas.

Cette émission des Enfants de la télé est disponible en rattrapage sur ICI Tou.tv.