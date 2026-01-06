Dumas : Le public émet des hypothèses sur l'assassin de Décarie

Dumas était de retour lundi soir après la pause des fêtes.

Dans la finale de mi-saison, Charlie (Lili Francke Robitaille), la fille de Jean Dumas (Gildor Roy), était kidnappée par deux hommes cagoulés.

Nous n'avons pas eu à attendre bien longtemps afin de connaître le sort de la jeune femme puisque cette dernière a été relâchée par ses ravisseurs quelques minutes après son enlèvement dans les rues avoisinantes. Elle a marché pour revenir jusque chez sa mère, où l'attendait toute sa famille.

Dumas et les policiers pensent que Patrick Décarie (Pierre-Yves Boies) serait derrière l'enlèvement. Ils s'imaginent que ce plan a été échafaudé pour mettre de la pression sur Stéphanie (Isabel Richer), afin qu'elle insiste auprès de son associé pour payer le criminel qui chercher à retrouver l'argent de son ami, volé par Cazal (Laurent Lucas).

À la toute fin de l'épisode, Décarie est assassiné dans sa voiture par un homme vêtu de noir. Les téléspectateurs ont deux hypothèses concernant la personne responsable du meurtre : Éric (Vincent Leclerc) ou l'enquêteur Benoît Dicaire (Francis-William Rhéaume).

« Je pense que c est Éric qui a tué Décarie... pour éliminer la menace contre la famille. »

« On voit un grand Cherokee gris quand Décarie va se stationner. Les mêmes Jeep utiliser par Eric avant les fêtes sa sûrement un lien »

« C'est le policier qui avait "perdu" son gun »

« Je pense que le policier à tuer Décarie. »

« C le flic qui a tiré sur le gars dans truck »

« Le policier mon avis aussi.... »

« Je suis du même avis, c’est quand même une personne mince et élancée,le policier qui a fait voler son arme est trop petit, j’irais avec Eric aussi »

Une autre hypothèse a germé dans l'esprit fertile des téléspectateurs :

« Je commence à douter de Delphine. Qui dit que ce n’est pas elle qui est derrière l’enlèvement de Charlie? »

Chose certaine, Delphine (Catherine-Anne Toupin) n'est pas nette!

Dumas se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur sur l'Extra de Tou.tv chaque semaine.