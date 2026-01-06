Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Dumas : Le public émet des hypothèses sur l'assassin de Décarie

Les téléspectateurs ont deux suspects... Même peut-être trois.

Dumas
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dumas était de retour lundi soir après la pause des fêtes.

Dans la finale de mi-saison, Charlie (Lili Francke Robitaille), la fille de Jean Dumas (Gildor Roy), était kidnappée par deux hommes cagoulés.

Nous n'avons pas eu à attendre bien longtemps afin de connaître le sort de la jeune femme puisque cette dernière a été relâchée par ses ravisseurs quelques minutes après son enlèvement dans les rues avoisinantes. Elle a marché pour revenir jusque chez sa mère, où l'attendait toute sa famille.

Dumas et les policiers pensent que Patrick Décarie (Pierre-Yves Boies) serait derrière l'enlèvement. Ils s'imaginent que ce plan a été échafaudé pour mettre de la pression sur Stéphanie (Isabel Richer), afin qu'elle insiste auprès de son associé pour payer le criminel qui chercher à retrouver l'argent de son ami, volé par Cazal (Laurent Lucas).

À la toute fin de l'épisode, Décarie est assassiné dans sa voiture par un homme vêtu de noir. Les téléspectateurs ont deux hypothèses concernant la personne responsable du meurtre : Éric (Vincent Leclerc) ou l'enquêteur Benoît Dicaire (Francis-William Rhéaume).

  • « Je pense que c est Éric qui a tué Décarie... pour éliminer la menace contre la famille. »
  • « On voit un grand Cherokee gris quand Décarie va se stationner. Les mêmes Jeep utiliser par Eric avant les fêtes sa sûrement un lien »
  • « C'est le policier qui avait "perdu" son gun »
  • « Je pense que le policier à tuer Décarie. »
  • « C le flic qui a tiré sur le gars dans truck »
  • « Le policier mon avis aussi.... »
  • « Je suis du même avis, c’est quand même une personne mince et élancée,le policier qui a fait voler son arme est trop petit, j’irais avec Eric aussi »

Une autre hypothèse a germé dans l'esprit fertile des téléspectateurs :

  • « Je commence à douter de Delphine. Qui dit que ce n’est pas elle qui est derrière l’enlèvement de Charlie? »

Chose certaine, Delphine (Catherine-Anne Toupin) n'est pas nette!

Dumas se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur sur l'Extra de Tou.tv chaque semaine.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.4 - caf93b4c