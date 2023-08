District 31 : l'auteur commente la relation trouble de Nadine et Patrick

La semaine dernière, l'auteur Luc Dionne a pris la parole sur la page Facebook de la série District 31 pour défendre l'un de ses personnages, dont le retour est venu chambouler bien des choses.

Voilà que Dionne s'adresse de nouveau aux fans de la quotidienne en s'exprimant sur la relation conflictuelle que vivent les deux personnages principaux, Nadine et Patrick, personnifiés par Magalie Lépine-Blondeau et Vincent-Guillaume Otis.

Vous avez en effet été nombreux à soulever le fait que Nadine est difficile à suivre dans ses décisions amoureuses et devrait éventuellement faire un choix, pour le bien de tous.

« Nadine elle est comme ci, Patrick, il est comme ça. Je vous lis, et je vous trouve adorables. Vous parlez de ces gens-là comme s'ils faisaient maintenant partie de vos vies. Ils vous choquent, vous amusent, vous déplaisent et vous enragent. Vous finissez toujours par en rire. Les personnages vont parfois dans des directions surprenantes. C'est notre choix. Ce sont des êtres de contradictions, avec leurs qualités et leurs défauts. Ils sont comme vous et moi finalement! », lance Luc Dionne pour commencer.

Puis il poursuit : « Pour ceux et celles qui prennent tout au premier degré, je vous dirai ceci : On n'est pas dans la réalité. On est à la télé. District 31 est l'aboutissement d'un travail énorme accompli par une équipe extraordinaire qui travaille d'arrache-pied pour vous faire passer du bon temps devant votre petit écran. Rien de plus, rien de moins. Il n'y a pas de recette. Nous nous faisons un devoir de trouver un équilibre entre le sérieux des enquêtes, la profondeur des drames humains que vivent nos personnages et les difficiles (et amusantes) relations amoureuses de Nadine et Patrick qui n'en finissent plus de « s'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis ». Déjà un tiers des épisodes de diffusés. Il reste encore bien du temps. »

Pendant que Nadine tergiverse et se pose des questions, Patrick est sur le point de tomber sous le charme de Sophie (Sofia Blondin), qui a visiblement un agenda caché. La suite cette semaine.