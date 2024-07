Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin réalisent un de leurs rêves

On pourra découvrir la troisième saison de Passion poussière, un docuréalité dans laquelle la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse dévoile sa passion pour la rénovation à travers des initiatives toujours ambitieuses, à la fin de l'année 2024.

Dans cette nouvelle mouture, Sarah-Jeanne Labrosse entame un nouveau projet d'envergure sur le terrain adjacent à son duplex. La comédienne et son conjoint, Marc-André Grondin, décident de réaliser leur rêve de construire un immeuble à logements où accueillir une communauté à vocation artistique, un lieu où règne l’entraide et le partage et où les générations se côtoient.

Évidemment, comme dans tout bon projet de construction, il y a des retards, des modifications aux plans et des changements de dernière minute. Le couple fera aussi face à quelques belles surprises, comme la naissance de leurs deux enfants.

Félix-Antoine Tremblay sera à nouveau présent dans cette troisième saison alors qu'il aménagera son nouveau condo, à quelques kilomètres du chantier de sa grande amie Sarah-Jeanne.

Passion poussière 3 arrive le 3 décembre prochain dans la section Vero.tv d'ICI.tou.tv EXTRA.

À noter que vous pouvez revoir les deux premières saisons dans la section Vero.tv.