Discrètes, une série-web qui fait du bruit (suggestion)

Discrètes, l'adjectif

Discrètes, c'est un adjectif qui dépeint encore beaucoup trop de femmes qui se font toutes petites après avoir subi une injustice. Discrètes, c'est ce que choisissent d'être beaucoup de victimes, face à leurs traumas et leurs agresseurs. Discrètes, c'est aussi le titre du plus récent projet de la comédienne Juliette Gosselin et de sa meilleure amie et réalisatrice, Sophia Belahmer. Toutes deux signent le scénario et la réalisation d'une série web qu'elles auront mis huit ans à écrire. Après avoir dévoré la série sans modération, je vous le confirme, ça en aura valu la peine. Parce que j'ai eu envie de crier son nom sur tous les toits, voici un partage tout sauf discret de mes impressions de cette fracassante série web.

Se faire discrètement justice

Discrètes, c'est le nom d'une compagnie d'entretien ménager, qui, le jour tombé, opère sa magie dans de grandes tours du centre-ville. Un soir, un étage occupé par un cabinet d'avocat est à la fête. Outre leurs emplois de ménagères, Macha (Juliette Gosselin) et Gabby (Aurélia Arandi-Longpré) n'ont, en apparence, rien en commun. Mais bien malgré elles, cette nuit-là, leurs destins se retrouvent entremêlés, lorsque l'une vient au secours de l'autre alors qu'elle se fait agresser par un avocat. Ainsi, elles s'allient dans une quête de petits actes de sabotage, pour tenter de se faire justice elles-mêmes...

Audacieuses sorcières

Petite confidence #1 : J'étais encore haute comme trois pommes et quart quand le sitcom américain Sabrina, l'apprentie sorcière jouait à la télévision. Tellement, que j'en avais quasi oublié son existence. C'est peut-être simplement la signature visuelle ou encore les allusions aux femmes et aux bûchers, mais Discrètes m'a instinctivement rappelé cette série culte des années 90. Bam. Juste comme ça, d'un coup, les images me sont réapparues. Bon, rassurez-vous, Discrètes, est loin d'être de l'ordre de la fiction fantastique... C'est un scénario rempli d'humour noir, dont les personnages féminins sont à la fois audacieux et sincères, malgré leurs nombreuses maladresses et les mauvais coups. C'est une incitation au pouvoir de la solidarité féminine, et malgré le drame de fond, c'est un thriller plutôt charismatique, qui reste toujours vif d'esprit et rempli de messages sociaux. Avec des épisodes d'une quinzaine de minutes et un ton désinvolte, le résultat se présente dans un contenant plutôt léger, mais avec un contenu bien substantiel. Une émission qui doit se présenter aux ados et qui accrochera les parents tout autant. Ces caractéristiques, j'ai l'impression qu'elles sont partagées par ce vieux succès féministe d'avant-garde qui m'est intuitivement revenu en tête. D'où peut-être cette sensation de familiarité et cette petite vague de nostalgie un peu champ gauche qui se sont déclenché en moi. Possiblement parce qu'en Macha et Gabby, je vois en quelque sorte de nouveaux modèles de sorcières. Vivement les femmes qui se serrent les coudes!

La distribution met aussi en vedette Olivier Gervais-Courchesne, dont le personnage est complètement révoltant, Rose Adam, Joey Scarpellino, Manuel Tadros, Léa Roy, Francis La Haye, Gregory Beaudin et plus.

La série web composée de dix épisodes est disponible exclusivement sur l'Extra de la plateforme ICI Tou.tv. Mais avant que vous ne me lanciez des roches, laissez-moi vous rappeler que les 7 premiers jours sont gratuits et que l'abonnement mensuel vaut moins qu'une sortie du mardi au cinéma! D'ailleurs, sachez que les abonnés mobilité de Telus et Koodo bénéficient d'un abonnement inclus dans leur forfait. Bon à savoir!