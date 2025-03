Dimanche, Albert sera le seul à interpréter une chanson qu'il ne connaissait pas : voici pourquoi

Dimanche prochain, Albert interprétera la chanson « Piece Of My Heart » de Janis Joplin.

Le jeune homme ne connaissait pas du tout la pièce lorsque Garou la lui a soumise mardi.

Le guitariste formé en jazz au Cégep de Ste-Foy sera le seul de ses comparses en danger à avoir une chanson qu'il ne connaissait pas d'avance. Même Marc-Antoine, choisi par ses pairs pour ne pas chanter dimanche prochain, maîtrisait déjà bien la pièce qui avait été sélectionnée pour lui.

L'animateur et producteur Jean-Philippe Dion nous explique la situation. Il faut d'abord savoir que, généralement, les chansons des candidats en danger sont sélectionnées à partir d'un questionnaire que les Académiciens ont eux-mêmes bâti avant leur entrée dans l'aventure.

« Albert qui arrive à l'Académie versus où est rendu Albert, on trouve que les chansons qu'il y avait dans son questionnaire ne sont plus celles pour le mettre en valeur », explique Jean-Philippe.

« Parce que ça, c'était l'ancien Albert. Il a tellement bien évolué que c'est le seul, ce dimanche, qui va avoir une chanson qui n'est pas dans son questionnaire. Parce que les profs voulaient l'amener encore plus loin », ajoute le producteur.

On se rappellera que les Académiciens en danger ont dû, cette semaine, immuniser l'un des leurs. Celui-ci ne chantera pas dimanche et resterait assurément à l'Académie une semaine de plus. À la télévision, le choix a semblé facile, mais Jean-Philippe Dion nous dit que la décision n'a pas été si simple à prendre.

Ça a créé des remous dans l'Académie.

« En même temps, dans la vie, il faut savoir être capable de se prononcer et de dire aux autres : "J'ai le goût de faire ça, je pense que je mérite ça." Souvent, dans notre milieu, on est gêné. Il y avait des projets qui se présentaient et j'aurais dû signaler que j'avais envie de les faire, mais j'étais trop timide et gêné pour le faire. On veut leur apprendre à se prononcer et à donner leur avis. »

Dimanche, Albert, Mia et Loïc chanteront pour conserver leur place à l'Académie. Ne manquez pas ça à 19 h, sur les ondes de TVA.