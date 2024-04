Dimanche prochain, à La vraie nature, Jean-Philippe Dion recevra le boxeur Jean Pascal, l'animatrice Isabelle Racicot et l'humoriste Matthieu Pepper.

L'animateur nous confiait récemment que cet épisode a été marquant pour lui, notamment en raison d'un puissant moment d'émotion inattendu d'un invité.

« C'est rare que je ne sais plus quoi faire, mais Jean-Pascal au souper s'est effondré en larmes », nous disait-il. « C'était tellement puissant qu'il fallait juste laisser le moment aller. Je ne pouvais pas essayer de le ramener, je ne pouvais pas essayer de lui changer les idées, ce n'était pas ça, il fallait juste qu'on le laisse vivre ça. Les invités ont été extrêmement respectueux. »

Il ajoute : « C'est tellement cute parce que Faro [le chien de Jean-Philippe], pendant le souper, il était à mes pieds sous la table et, pendant que Jean-Pascal pleurait, il a rampé et il est allé mettre ses pattes autour de ses pieds, comme pour aller le consoler. Il n'avait jamais fait ça. Mais, on dirait que même lui a senti qu'il y avait une grosse charge émotive. »

Malgré les larmes, Jean-Philippe Dion indique que cette soirée en était une très festive. « On a eu vraiment beaucoup de fun. Ça s'est terminé assez tard et c'était bien arrosé. »

Cet épisode de La vraie nature sera le dernier de la saison. Rendez-vous dimanche prochain, le 7 avril, à TVA, tout de suite après la finale de La voix.