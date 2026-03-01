Deux invités s'ajoutent à la dernière minute à Tout le monde en parle

C'est ce dimanche que nous retrouverons le plateau du talk-show dominical par excellence, Tout le monde en parle, après une pause olympique de quelques semaines.

Si les téléspectateurs sont fin prêts à renouer avec le rendez-vous hebdomadaire, il faut savoir que le menu annoncé ce vendredi a subi une légère modification. En effet, le correspondant à Washington de Radio-Canada Louis Blouin et la chroniqueuse du Devoir Emilie Nicolas devaient initialement se présenter en studio pour aborder les révélations explosives du dossier Epstein.

Or, nous apprenons ce matin que leur entrevue n'est plus au programme; cet entretien ayant été substitué au profit d'un dossier brûlant d'actualité : les frappes en Iran. La production de l'émission s'est donc ajustée en réponse aux derniers événements mondiaux, en invitant le professeur de relations internationales et directeur des études supérieures au Collège des Forces Canadiennes, Miloud Chennoufi. Il sera accompagné de Louis Blouin, cité ci-haut.

On nous annonce également que la coanimatrice de la soirée sera Kim Lévesque Lizotte.

En outre, le reste du programme reste inchangé, alors que le duo recevra les médaillés olympiques Mikaël Kingsbury et Valérie Maltais, les chercheurs Sony Carpentier et Francis Dupuis-Déri, la candidate à la chefferie de la CAQ Christine Fréchette, le rappeur K. Maro, ainsi que l'humoriste Jean-Michel Anctil, qui abordera son retour sur scène pour ses 60 ans.

Un beau programme en perspective!

Tout le monde en parle est diffusé le dimanche à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.