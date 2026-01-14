Une grande annonce pour Occupation Double

Accueil
Élizabeth Lepage-Boily
Élizabeth Lepage-Boily

Noovo annonce en grande pompe qu'Occupation Double sera de retour pour une 20e saison l'automne prochain.

Alicia Moffet et Fred Robichaud reprendront leur rôle d'animateurs.

De plus, la production offre un cadeau aux fans pour souligner ce jalon important dans l'histoire de la téléréalité. En effet, Noovo proposera une nouvelle émission qui effectuera un retour sur les moments marquants des 20 dernières années. À raison d'un épisode par semaine pendant huit semaines, l'émission promet de faire revivre au public de mémorables scènes de la populaire téléréalité amoureuse.

« Nos équipes travaillent conjointement avec celles de Productions J afin de proposer différentes manières de transformer OCCUPATION DOUBLE pour qu'elle demeure vivante et moderne année après année. Ce nouveau dérivé contribue à souligner ce qui fait d'OD la téléréalité amoureuse la plus emblématique de la télévision québécoise, tout en célébrant avec son fidèle public qui en réclame toujours plus », souligne Mélanie Bhérer, Directrice générale, Variété, style de vie et documentaire chez Bell Média.

Occupation Double obtient un succès impressionnant chaque année sur les plateformes de Bell. OD Chypre a récolté près de 20,5 millions de visionnements sur les plateformes numériques, alors que, sur Noovo, l'émission a rejoint plus de 1,4 million de téléspectateurs chaque semaine.

Nous avons déjà hâte au retour d'Occupation Double ainsi que de revoir ces moments d'anthologie, comme Kaled qui dit à Cintia : « je n'ai pas bougé », Laurie qui bout et lance : « Veux-tu j'pogne les nerfs? » puis Christina et Dany qui se crient leur amour mutuel via les balcons de leur maison respective. Revoyez d'ailleurs ce moment marquant ci-dessous.

Occupation Double sera de retour l'automne prochain sur Noovo et sur Crave.

