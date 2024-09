Selena Gomez et Meryl Streep brillent sur le tapis rouge des Emmy 2024

En même temps que nous fêtions la télé québécoise avec les Gémeaux 2024, les Américains célébraient aussi le meilleur du petit écran grâce à la cérémonie des Emmy Awards.

Plusieurs vedettes hollywoodiennes ont défilé sur le tapis rouge de l'évènement, dont l'actrice Selena Gomez, que nous pouvons voir dans l'excellente série Only Murders in the Building. Elle portait une robe Ralph Lauren noire et argent faite sur mesure.

Kristen Wiig, nommée dans la catégorie « Meilleure actrice dans une comédie » pour son rôle dans Palm Royale d'AppleTV+, a aussi attiré tous les regards dans une robe fabriquée dans un tissu tressé métallisé et doré du designer Oscar de la Renta.

Les actrices Meryl Streep et Jodie Foster étaient aussi fabuleusement élégantes. La première portrait un ensemble veston-pantalon rose alors que la seconde avait enfilé une robe bleu marine qui lui allait à ravir.

Voyez toutes nos photos dans la galerie ci-dessous.

À noter que le drame historique Shōgun domine les gagnants de cette 76e édition des Emmy Awards, suivi par Hacks, The Bear et Baby Reindeer. Le prix de la meilleure téléréalité de l'année a été décerné à The Traitors.