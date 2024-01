Des séries à la tonne sur MAX cet hiver : Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de suspense

L'inséparable duo de l'agent du FBI Booth et de l'experte en anthropologie judiciaire Brennan résoudra de nouveaux crimes dans de nouveaux épisodes de la dixième saison de Bones dès le mercredi 10 janvier. Puis, Sydney Bristow reviendra pour la fin de la première et la deuxième saison d'Alias.

La suite et la fin de la troisième mouture de la série policière FBI : duo très spécial sera, elle, présentée en janvier et en février. La quatrième saison débarquera sur les écrans en mars.

D'abord, le médecin légiste le plus talentueux de sa génération, Balthazar, sera de retour dans la cinquième et dernière saison dans la série éponyme. C'est évidemment à ne pas manquer!

Tous les membres de l'équipe doivent faire face aux conséquences de leurs actes. Balthazar, recherché par toutes les polices de France, est en cavale dans un lieu inattendu. Camille, Delgado et Olivia ont été mis à pied et se morfondent. Eddy et Fatim gèrent tant bien que mal l'IML et Maya, toujours en prison, a accouché de l'enfant de Balthazar. Quant à Alexandre, le frère de Balthazar et son pire ennemi, il n'a pas dit son dernier mot... Mais l'irruption d'un tueur particulièrement diabolique force Balthazar à sortir de sa cachette. Pour le pire, certes. Mais aussi pour le meilleur.

Einstein : Équations criminelles - Saison 3

Dès le mardi 9 janvier à 20 h