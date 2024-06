Le lundi 17 juin, les 20 invités de cette première saison des Traîtres reviendront au manoir pour des retrouvailles, plusieurs mois après la fin des tournages.

Comme nous avons récemment eu la chance de nous entretenir avec la bouillante Meriem, nous lui avons demandé à quoi nous pouvions nous attendre pour cette rencontre.

« Ça va être chaud! », dit-elle.

Pour ma part, j'ai tout dit dans le jeu. Je n'ai pas de limite, j'ai tout dit. Mais, apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont partis avec le cœur lourd. Il y a des egos qui ont été touchés. Oh là là!

Lorsqu'on lui demande si nous assisterons à un retour de la fiévreuse Meriem, elle nous répond simplement : « Qu'est-ce que vous en pensez? », ce qui en dit long.

Plusieurs mensonges seront mis en lumière lors de cette émission, à commencer - croit-on - par la fausse fille handicapée de Michel. De son côté, Meriem, elle, nous confiait qu'elle n'avait pas été choquée d'apprendre que l'ancien espion n'avait pas d'enfant malade puisqu'elle l'avait deviné alors qu'elle était dans le jeu. Par contre, elle dit avoir vécu beaucoup d'émotions pendant l'aventure à ce sujet. Nous en avions d'ailleurs vu des brides à la télé.

« Le lendemain de son départ, j'étais vraiment à terre et je me remettais en question. Je me disais : "Est-ce que vraiment il a un enfant handicapé ou non?" Il ne l'avait pas annoncé dans le jeu. J'ai passé une nuit horrible. Je pleurais. J'ai demandé des explications, j'ai demandé que quelqu'un me donne une réponse, mais personne ne voulait rien me dire. J'étais en détresse, pour moi, c'était : "Aïe, j'ai fait une gourde". »

Elle indique avoir appris que la fille de Michel n'était pas handicapée de la bouche des autres participants à sa sortie du manoir. « C'est la première chose que je voulais savoir en sortant ».

Nous avons bien hâte de connaître la réaction des autres invités face à ce mensonge...

Les traîtres, la réunion aura lieu le lundi 17 juin à 20 h, sur les ondes de Noovo.