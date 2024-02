Des retours triomphaux marquent la première de Révolution

Nous avons eu droit à des numéros aussi éclatants que somptueux et surprenants pour la première édition de la troisième saison de Révolution, diffusée ce dimanche 19 septembre.

Et l’emploi des mots « grand retour » pour parler de la reprise des activités des juges, de Sarah-Jeanne Labrosse dans la grille horaire de TVA a pris tout son sens de par la présence de danseurs ayant marqué les éditions précédentes.

À la surprise générale, Cindy Mateus, qui avait atteint les quarts de finale de la deuxième saison, a formé un improbable trio avec Rahmane et Yoherlandy, qui avaient marqué la saison 1, ce dernier s’étant d’ailleurs incliné en grande finale contre Team White.

La réaction hystérique des juges lorsque les trois artistes sont montés tour à tour sur scène voulait tout dire.

Évidemment, face à une équipe aussi talentueuse qu'inventive, les attentes ne pouvaient qu’être ridiculement élevées. Et le trio a plus que livré la marchandise, pouvant déjà rêver aux grands honneurs.

L’incomparable fluidité des mouvements des trois danseurs leur a d’ailleurs permis d’obtenir les votes des Twins et de Lydia Bouchard à peine 31 secondes après le début de leur performance.

« Qu’est-ce que vous allez faire de 100 000 $? Parce que, concrètement, on se voit à la finale! Moi, je paye pour ça. Tous les jours. Vous n’avez pas rigolé, c’est le premier tour! », se sont extasiés les Twins à la fin de la prestation.

« Honnêtement, j’ai eu peur, parce que vous avez créé des images mémorables sur ce show. Vous avez mis vos tripes, votre cœur, et on se dit : ''Comment vous pouvez faire mieux?'' Et là, c’est pour ça que je fais ça », a poursuivi Jean-Marc Généreux, on ne peut plus convaincu par la magnifique révolution du trio.

« Vous êtes issus de trois techniques différentes, et ce métissage formidable que vous faites, c’est un beau cadeau. Ça ouvre des portes aussi à d’autres générations pour se rencontrer, se serrer la main pour vrai, et s’écouter », a conclu Lydia Bouchard.