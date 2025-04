Des propos font fortement réagir dans Si on s'aimait Célébrités

Ce lundi, dans Si on s'aimait célébrités, les couples ont été formés pour l'aventure, après un épisode gênant de rendez-vous pas toujours très galants.

Ce faisant, la comédienne Sophie Bourgeois a choisi Marc, 47 ans, qui avait fait réagir Jean-François Breau dans le premier épisode avec son imposant collier. Nous ne sommes visiblement pas au bout de nos surprises avec Marc, qui semble avoir une trajectoire de vie assez particulière.

Ce lundi, celui-ci a raconté à Sophie de même qu'à Louise Sigouin ses démarches pour avoir une bonne santé mentale et un bon équilibre de vie, ce qui implique des « marches quantiques énergétiques ».

Il indiquait à ce propos : « Tu as un guide qui t'accompagne en énergie, c'est pas mal ça la différence. On monte en silence, on donne un thème au début, personne ne parle pour monter, ils sont à l'intérieur d'eux. » À ce moment, Sophie semblait plus que sceptique devant les propos de son prétendant.

De même, celui-ci a indiqué recevoir des soins énergétiques, qu'il explique ainsi : « C'est un soin énergétique, c'est comme si ça équilibre les émotions, les énergies. La créativité sort de ça. J'ai vu ma fille un moment donné sortir de mon ventre. »

Inutile de dire que ces propos, combinés avec un montage rythmé mettant ces segments en valeur, n'ont pas manqué de faire réagir le public, qui s'est exprimé en grand nombre sur le sujet. Plusieurs d'entre eux soulignent qu'ils n'auraient pas eu l'ouverture d'esprit pour continuer cette rencontre.

De son côté, la comédienne Sophie Bourgeois nous confiait après le visionnement de l'épisode : « Moi, quand je l'ai vécu avec lui, je ne l'ai pas vécu de même. Et c'est là que je me rends compte que je suis vraiment ouverte. J'ai beaucoup d'amis qui sont profs de yoga, naturopathes, des gens qui cheminent spirituellement. Donc je n'étais pas si déstabilisée par ça. Par contre, quand je le vois à la télé, quand il m'explique ses marches quantiques, moi, je me pense ouverte, mais là, je me vois à l'écran pis je fais "Oh, my God!". Je doute sans rire. C'est comme si je ne me suis pas sentie comme ce que je vois. »

Leur cheminement se poursuit lundi prochain à 20 h sur les ondes de TVA.

Par ailleurs, les téléspectateurs sont rapidement tombés sous le charme du pompier qu'a choisi Joanie Guérin. Ensemble, ils ont fait des activités qui ont soulevé les passions des adeptes, comme créer un bouquet de fleurs. C'était beau à voir. Y a-t-il un avenir pour ce couple? Même chose pour Maxence, qui a eu la chance de tomber sur un prétendant qu'il connaissait déjà et qu'il avait déjà dans l'oeil.