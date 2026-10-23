Des métamorphoses qui font toute la différence dans Sur le fil

La série Sur le fil a pris tout le monde par surprise cette saison, en nous présentant des histoires bouleversantes mettant en lumière les différents visages de l'itinérance, un projet concocté avec une immense sensibilité par Pascale Renaud-Hébert. Dans le cas de notre télévision québécoise, mais particulièrement dans le cas de Sur le fil, l'expression « le tout est plus grand que la somme de ses parties » prend tout son sens, puisque l'on constate à l'écran le travail et la passion de tous les artistes et artisans qui y ont contribué. Un élément attire particulièrement notre attention.

Les métamorphoses qui sont présentées dans la série font toute la différence et nous permettent de croire davantage en ces personnages usés par la vie. Plus encore, de telles transformations sont de plus en plus rares dans notre télévision québécoise, connaissant les budgets limités qui l'incombe. Nous en avons discuté avec Jennifer Dionne, cheffe maquilleuse sur le plateau de Sur le fil, l'artiste passionnée derrière ces maquillages qui nous étonnent chaque semaine.

Pour celle qui maquille sur des plateaux de télévision depuis sept ans maintenant, notamment sur les projets du réalisateur Stéphane Lapointe (Faits divers, Avant le crash), la série Sur le fil est le parfait terrain de jeu pour mettre à profit son imagination et sa créativité, en compagnie de sa complice de toujours, Carole Labranche. « On n'a plus le temps de faire des tattoos. On n'a plus le temps de faire des cicatrices dans la face. On n'a plus le temps, presque, de casser des gueules. Et je comprends parce que la télé, ça va vite maintenant. Mais enfin, avec Sur le fil, j'ai une production qui a compris que c'était nécessaire, que c'était important de me donner une heure par personnage chaque matin.

A Média et KOTV ont compris que ce show-là, Sur le fil, il fallait donner un peu de love.

Ce faisant, Jennifer Dionne, sa collègue Carole et les artistes arrivent très tôt sur le plateau de tournage, avant l'aube parfois, pour s'assurer d'être prêts pour de grosses journées de tournage. La transformation du comédien Pierre-Paul Alain, qui est dans la vraie vie aux antipodes de son personnage de Nelson, est marquante. (Le texte se poursuit plus bas)