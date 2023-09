Des mercredis incontournables sur ELLE Fictions cet automne

En plus de son riche éventail de films romantiques, ELLE Fictions saura satisfaire cet automne les amateurs de séries avec ses « mercredis séries ». En effet, tous les mercredis à partir du 20 septembre, la chaîne proposera un rendez-vous unique alliant des séries à teneur nostalgique et une nouveauté mode. En effet, vous y retrouverez deux nouvelles saisons, soit la quatrième saison de la série adulée Les frères Scott, de même que la troisième saison de la série Toi, moi et elle. Entre les deux, vous pourrez découvrir la nouvelle production originale d'ELLE Fictions, intitulée J'aime ton style. Les détails de cette programmation emballante sont ci-dessous. Les frères Scott, saison 4 Dès mercredi 20 septembre à 20 h

Dans cette nouvelle saison forte en émotions, les téléspectateurs auront droit à plusieurs rebondissements. Dès le premier épisode, il sera possible de se replonger dans l’accident de voiture qui a poussé Cooper et Rachel dans la rivière, tandis que Lucas sera confronté à ses sentiments, alors qu’il tentera de savoir où en sont ses relations avec Brooke et Peyton. Pendant ce temps, les lycéens de Tree Hill s’apprêtent à recevoir leurs diplômes. Avec Chad Michael Murray, James Lafferty et plusieurs autres. J'aime ton style Nouveauté présentée à 21 h dès le 20 septembre

J’aime ton style est un concept unique, qui allie tendance et nostalgie, animé par Marie-Josée Gauvin. Des personnalités vedettes s'y dévoilent à travers des looks marquants et parlent des icônes mode qui ont marqué leur parcours, en plus d’influencer leur garde-robe. Le premier épisode sera consacré à Mitsou. Pendant la saison, les anecdotes et les confidences seront également au rendez-vous avec Isabelle Racicot, Mahée Paiement, Rita Baga, Alex Perron, Elise Guilbault, Claudia Bouvette, Anouk Meunier, Christine Morency et Félix-Antoine Tremblay. À ces discussions, s’ajoutent des capsules informatives et critiques présentées par la collaboratrice-experte Madeleine Goubau. Toi, moi et elle, saison 3 Dès le 20 septembre à 21 h 30

Dans cette nouvelle saison, Emma, Jack et Izzy ont d'importantes décisions à prendre concernant les enfants, leur carrière et même leur « trouple ». Greg Poehler, Rachel Blanchard et Priscilla Faia y retrouvent les rôles principaux. Découvrez la bande-annonce des « Mercredis séries » d'ELLE Fictions ci-dessous.