Des looks à couper de souffle aux Golden Globes 2024 : Voyez nos photos

Chaque année, les Golden Globes lancent le bal des remises de prix, en grand et dans la bonne humeur. Cette année n'a pas fait exception à la règle, alors que les plus grandes stars de la planète étaient réunies au Beverly Hilton à Beverly Hills en Californie, pour souligner les réussites cinématographiques et télévisuelles de la dernière année.

Malheureusement, la performance de l'animateur, Jo Koy, a enlevé un peu de lustre à la soirée, lui qui s'est même fait huer pendant son numéro d'ouverture. Un faux pas qui a malencontreusement donné le ton à une performance quasi désastreuse... Celui-ci essuie d'ailleurs des critiques très sévères du côté des grands médias américain depuis ce matin.

Les films Oppenheimer et Anatomie d'une chute sont repartis avec le plus d'honneurs du côté cinéma. Du côté télé, ce sont les séries Succession et The Bear qui ont reçu le plus de prix. Les détails à ce sujet se trouvent ici.

Nous avions la chance d'avoir une photographe sur place pour capturer en images les plus beaux looks de la soirée, et il faut dire que les looks étaient particulièrement exceptionnels cette fois. Peu d'entre eux nous ont fait sourciller, comme c'est parfois le cas. Le glamour, le brillant et la sobriété étaient au rendez-vous.

Par ailleurs, les personnalités qui ont défilé sur ce tapis rouge sont tout aussi impressionnantes.

Qu'on pense à Billy Eilish, Bradley Cooper, Cillian Murphy, Dua Lipa, Emma Stone, Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep (toujours d'une telle classe!) ou Oprah Winfrey (que dire de sa robe pourpre!), ils y étaient tous, comme vous pouvez d'ailleurs le constater dans notre galerie de photos exclusives ci-dessous.

Il faut souligner l'élégance des tenues de Margot Robbie - dans une robe rose qui rappelait évidemment le plus grand succès du box-office de 2023, Barbie -, Jennifer Lopez, Natalie Portman, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Taylor Swift - qui est d'ailleurs la plus grande sensation mondiale en ce moment - Selena Gomez et Robert Downez Jr.

De votre côté, quel est votre look préféré parmi ceux présentés dans la galerie ci-dessous? Nous aimerions vous lire.

Les Golden Globes précèdent chaque année les Oscars et s'avèrent généralement un excellent baromètre pour savoir qui l'emportera dans la plus prestigieuse cérémonie de prix, qui a lieu en mars. Cette année, les Oscars auront lieu le 10 mars en direct du Théâtre Dolby à Los Angeles.